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Çaresizce itiraf etti: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Çaresizce itiraf etti: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

TÜRKİYE hakkında haddini aşan açıklamalarda bulunan Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ise itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Kotzias, Yunanistan'ın Türkiye'nin hamleleri karşısında hiçbir şey yapamdığını dile getirdi.

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Türkiye hakkında provokatif açıklamalarda bulunan Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ise itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Kotzias, Yunanistan'ın Türkiye'nin hamleleri karşısında hiçbir şey yapamdığını dile getirdi.

Türkiye'ye küstah suçlama

Muhalefetten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik sesler yükselirken, Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'dan skandal açıklamalar geldi. Kotzias, 'Türkiye'nin saldırgan bir tutum' sergilediğini dile getirdi.

'İHA'larımızı bile uçuramıyoruz'

Türkiye'nin yaptıklarına karşı hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren Kotzias, "İHA'larımızı bile uçuramıyoruz. Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası toplumlara elektronik yollara başvuracağımızı bildiremiyoruz. Türk savaş uçakları bizim topraklarımızın üzerinde dolaşırken hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.

Aynı zamanda Kıbrıs meselesine de değinen Kotzias, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan karasuları meselesine de değinen Kotzias, "Yalnızca Girit çevresinde değil; tüm Yunan karasularını acilen 12 mile çıkarmalıyız" sözlerine yer verdi.

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