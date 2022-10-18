Tavanın dibini sıyıracaksınız ustasından tam tadında çakallı menemen tarifi

Türk lezzetleri denince akla ilk gelen başlı başına ziyafet olan menemene kim karşı koyabilir ki, hele bir de bu menemen çakallı ise. Her öğünde afiyetle yenen ama özellikle kahvaltı sofralarının tek başına yıldızı olan çakallı menemen tarifini tam tadında, kıvamında sizler için hazırladık.

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Geçtiğimiz yıllarda soğanlı mı soğansız mı yapılır tartışmaları ile bir kez daha gündem olan kahvaltılarının starı menemeni siz de her hali ile silip süpürecek olanlardansanız doğru yerdesiniz. Neredeyse 10'a yakın şekilde yapılan menemen çeşitlerinden en çok sevilen ve zahmetlisi olan çakallı menemen tarifini sizler için hazırladık. Tavanın dibini sıyırma garantisi veren bu çakallı menemeni hemen yapın...

Çakallı menemen için malzemeler

2 Yemek Kaşığı Tereyağ

3 Adet Orta Boy Domates

4-5 Adet Yeşil Biber

3 Yumurta Sarısı

1 Çay Kaşığı Pul Biber

1 Çay Kaşığı Kırmızı Toz Biber

Tuz

Bir kase kaşar peyniri (Rendelenmiş)

Şimdi sıra çakallı menemeni yapmakla

Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Biberleri ince ince doğrayın.

Tereyağını tavaya alın ve eritin.

Biberleri ekleyip kavurun.

Biberler kavrulunca,domatesleri ekleyin.

Baharat ve tuzu ekleyin ve karıştırın.

Domatesler pişmeye yakın,patates ezici veya çatal ile domatesleri bastırın.

İyice ezilince rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve karıştırın.

Son olarak yumurta sarılarını ekleyip karıştırmaya devam edin.

Menemen pişince ocaktan alın ve sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun

Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?

Menemenin soğanlı ya da soğansız olup olmayacağı ile ilgili yıllardır süre gelen bir tartışma söz konusu. Ünlü gurme Vedat Milör de bu konuda Twitter'da geçtiğimiz günlerde bir anket yapmıştı. Oy kullananların %50,6’sı soğanlı, %49,4’ü soğansız olur seçeneğini seçti.

Vedat Milör bu anket sonucunu şu şekilde yorumlamıştı:

Menemeni soğanlı yiyenlerle soğansız yiyenler damak açısından aynı düzeyde. Tercih meselesi. Tamamen öznel bir olay. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, menemenin soğanlı olması gerektiğini dile getirmişti.