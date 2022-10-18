Fenerbahçe, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerken; gol ziyafetine devam etti. Sarı Lacivertliler, 9 hatfa sonunda 28 gole ulaştı.

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi. Sarı Lacivertliler'i galibiyete taşıyan golleri Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi attı.

Farklı galibiyetin ardından Fenerbahçe, averaj farkını artırmaya devam etti. Sarı Lacivertliler, 9 hafta sonunda rakip ağlara 28 gol attı. Jorge Jesus'un öğrencileri bu süreçte +18 averaj elde etti.

Opta verilerine göre de; Süper Lig'in 2022/23 sezonunda en fazla gol atan (28), gol beklentisi yaratan (19.56 xG) ve net gol pozisyonuna giren (37) takım Fenerbahçe oldu.

Nihat Kahveci: "Fenerbahçe 103 golü geçer"

TRT Spor'da maçı yorumlayan Nihat Kahveci, "Ali Koç ve yönetimini tebrik ediyorum. Batshuayi geldiğinde yüzde 50-50 bölünmüşlük vardı. Bugün sahada iki kere topla buluştu. Biri gol oldu. Batshuayi çok kötü oynadı. Valencia sahada yoktu. İrfan gol attı, ikinci yarı Valencia'ya al at dercesine pas attı. Fenerbahçe enteresan bir takım. Sezon sonu gol rekoru gelir. Büyük ihtimal. Yüzde 90. Her maç 3,4,5. Yazamıyoruz daha. Bu gidişatla, Fenerbahçe 103 golü geçer." dedi.