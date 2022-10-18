Sivasspor, Giresunspor'u farklı mağlup etti

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.

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Süper Lig'de Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Sivasspor oldu.

Sivasspor, 3 golle kazandı

Sivasspor'a sahasında galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mustapha Yatabare, 45. dakikada Dia Saba ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Dia Saba, başarılı performansını sürdürüyor

Transfer döneminde Al Nasr'dan Sivasspor'a gelen İsrailli futbolcu Dia Saba, attığı golün yanı sıra, ilk golde asist yaptı. Geçen hafta da Başakşehir'e iki gol atan Dia Saba, toplamda 7 lig maçında 4 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Sivasspor, puanını 10'a çıkardı

Ligde son iki maçını kazanan Sivasspor puanını 10'a yükseltti. Tam 6 haftadır kazanamayan ve son iki haftada puan alamayan Giresunspor 8 puanda kaldı.

Süper Lig'de Sivasspor cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak. Giresunspor ise gelecek hafta pazartesi günü Ankaragücü'nü ağırlayacak.