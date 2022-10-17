Meğer yıllardır yanlış yiyormuşuz! Çikolatayı buzdolabına koyun ve farkı görün

Çikolata başta çocuklar olmak üzere hemen hemen herkesin severek tükettiği bir atıştırmalık. Peki günün hemen hemen her saatinde yediğimiz bu besini ne kadar doğru tüketiyoruz?

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Yüksek kalorisi sebebiyle özellikle diyet yapanların uzak durduğu çikolatayı farklı farklı şekilde yemek mümkün. Ancak hemen hemen herkes çikolatanın gerçek lezzetini alacak şekilde tüketmiyor.

Gıda bilimcisi Natalie Alibrandi'ye göre; kişiler çoğunlukla kakao bazlı bir atıştırmalık olan çikolatayı tüketirken farklı hatalar yapıldığını tespit etti. Bilhassa çikolatayı muhafaza etme şekli, büyük önem taşıyor.

Görünüşe göre; çikolatayı buzdolabında saklamak, en büyük hatalardan biri. Zira "nem seviyeleri çok yüksek" olan bir ortamda çikolata muhafaza etmek, tadından bozulmalara sebep olabilir. Çikolatayı ideal olarak muhafaza etme sıcaklığı ise; 18C olarak belirleniyor.

Buzdolabında saklanan çikolata, şekerlenebilir, "oksitlenebilir" ve buzdolabındaki diğer gıdalerin kokuların geçişine sebep olarak tadında bozulmalara sebep olabilir. Çikolatanın uygun şekilde saklanmadığının en iyi göstergelerinden biri ise; kırmak istediğiniz tek seferde kırılmamasıdır bunun yanı sıra. Bunun yanı sıra yanlış saklanan bir çikolata, çok hızlı erir ya da ufalanan bir dokuya sahip olur.

Gıda bilimcisi Natalie Alibrandi, çikolatanın keşfedilebilecek birçok katmanı bulunduğu, derin ve karmaşık incelik barındırdığını belirtiyor. Bilhassa günün erken saatlerinde yemek, çikolata için ideal bir zaman dilimi olarak belirleniyor.

Uzmanların açıklamalarına göre; çikolatanın tadını gerçekten almak için çiğnemek yerine ağzınızda eritmeniz gerekiyor. Bu sayede çikolatada tüm aromalar, ağzınızda dağılabilir.

Çikolata nasıl yenmeli?

Günün ilk saatleri

Günün erken saatlerinde, öğle yemeğine kadar güç sağlamaya destek olacak harika bir sabah ortası kafein takviyesi için taze bir damak tadıyla tüketin.

Buzdolabında saklamayın

Oksidasyonu, şekerlenmeyi ve herhangi bir koku geçişini önlemek için çikolatayı 18 derecede saklayın.

Erimesine izin ver, çiğneme

Erimesine izin vererek, kakao yağının ağzınızı kaplamasına izin vererek tüm lezzetleri deneyimlemenizi sağlarsınız.

Küçük miktarlarda yiyin

Tat tomurcuklarının aşırı uyarılmasını önlemek için altı parçaya kadar 4 gramlık porsiyon yiyin.

Tüm duyularını kullan

Görme, koku, doku ve hatta işitme, deneyimin bir parçasıdır.

Beklenmeyen eşleşmeler

Tatlı çikolatayı (sütlü veya beyaz) acı yiyeceklerle veya acı çikolatayı tuzlu yiyeceklerle deneyin.

Lezzeti için yeterince bekleyin

Bazı çikolatalar 45 dakikalık bir tat bırakabilir, fakat çoğu durumda yedikten sonra 15 dakikalık bir bekleme yeterli olacaktır.

Farklı türlerdeki çikolataları bir araya getirmeyin

Farklı çikolata türlerini karıştırmak tat alma tomurcuklarını aşırı uyarabilir, bu sebeple farklı türleri (örnek olarak sütlü ve bitter çikolata) karıştırmaktan kaçının.