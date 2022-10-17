Etrafında kuru kalabalık olan ama gerçek dostluğu bulamayan burçlar!

Bazı kişiler insanlarla çok kolay samimiyet kurabilirken, bazıları da mesafeli durmayı tercih eder. Bu kişiler hayatına çok zor insan alırlar ve arkadaşlarını özenle seçerler. Soğuk yapılarının altında çok samimi bir kişilik vardır. Ancak bunu, sadece onları yakından tanıyanlar bilir. İşte o 3 burç...

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Bazı insanlar aşırı mesafeli tavırlarıyla ortamda çok dikkat çeker ve insanların kendinden çekinmesini sağlar. Küçük dağları ben yarattım havasında olan bu kişiler hakkında diğer insanlar genellikle kendini beğenmiş olduğu düşüncelerine kapılır. Ancak bazen dışarıdan bu denli soğuk ve mesafeli görünen insanların içinde bambaşka bir kişilik yatabiliyor. Astrolojide ilk etapta soğuk görünen ama tanışınca çok seveceğiniz burçlar var. Bu burçlarla arkadaşlık yapmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü bu kişiler hayatına insan alırken, ince eleyip sık dokuyor. Herkese kolay kolay güvenip de arkadaş konumuna getirmiyor. Bu burçları sizler için derledik. İşte hayatına insan alma konusunda çok özenli olan o burçlar...

Boğa burcu ağır başlı mesafeli

Boğa burcu insanı çok ağır başlı olur ve bu tavrıyla bilinir. Yeni tanıştığı insanlarla hemen samimiyet kurmaktan uzak durur. Boğa burcunu sadece yakından tanıyanlar, onun hakkında gerçek bilgilere sahibi olabilir. Boğa burçları genellikle hayatın keyfini çıkarmak ister ve yanında az ve öz olacağını düşündüğü kişilerle dostluklar kurar. Boğa burçları ne kadar mesafeli görünse de onlarla saatlerce sohbet edebilir ve gezebilirsiniz. Çekingenliğini ve üşengeçliğini kıracak bir arkadaş, içindeki samimi ve eğlenceli kişiyi ortaya çıkarmak için yeterli olur. Boğalarla tanıştığınız zaman sizi hemen hayatına almasını beklemeyin. Sizi hayatına aldıysa da çok ayrıntılı düşünerek aldığını bilin.

Başak burcu temkinli ve dikkatli

Başak burcunu dışarıdan ilk göründüğünüzde ilk olarak, ne kadar eleştirel bakışlara sahip olduğunu hissedersiniz. Temkinli ve dikkatli tavırları herkesin hemen dikkatini çeker. Aşırı detaycı olan başaklar, her hareketinizi değerlendirecektir. Başak burcu ile samimiyetiniz ilk karşılaşmada pekişmeyebilir. Başak burçları ile vakit geçirmeniz ve onu tanımanız gerekir. Zira eleştirel halleri, kendi ellerinde olan bir şey değil. Hayatına insan dahil etmek konusunda, her konuda olduğu gibi çok detaycı ve özenli davranırlar.

Aslan burcu için imaj çok önemli

Aslan burcu insanı için toplumdaki yeri ve gösterdiği imaj çok önemlidir. Genellikle çevresindeki insanlardan daha havalı görünmeyi sever. Aslan burçları kendine oldukça fazla güvenir. Kendini dış dünyaya bu şekilde tanıtırken, ilk görüşmelerde kendileri hakkında yanlış izlenim verebilirler. Aslan burcu olanlar aslında özünde samimi ve sıcakkanlı insanlardır. İhtiyacı olan birini gördüğünde hemen yardımcı olur. Yufka yürekli olduğu için çok sağlam dostluklar kurar. Fakat hayatına insan almak konusunda oldukça seçicidir. Herkese hemen ısınamaz ve 'arkadaşım' diyemez.