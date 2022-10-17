BIST 3.848
DOLAR 18,59
EURO 18,24
ALTIN 992,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Park halinde bıraktı döndüğünde sinir krizine girdi bir çizik bile yapmamıştım

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Park halinde bıraktı döndüğünde sinir krizine girdi bir çizik bile yapmamıştım

DÜZCE’de bir otomobilin çarptığı park halindeki araç bahçeye uçtu. Araç sahibi, park ettiği otomobilini bahçeye uçmuş şekilde görünce sinir krizi geçirdi.

Abone ol

Kaza, Bahçeşehir Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 3. Bölge Kavşağı'ndan Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin A. idaresindeki 34 BLU 456 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan Özlem Ş.’ye ait Toyota marka otomobile çarptı.

Park halindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle bahçeye uçtu. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, aracının başına gelen Özlem Ş. park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde görünce sinir krizi geçirdi.

Bir çiziği bile yoktu

Otomobiline gözü gibi baktığını ve bir çizik bile yapmadığını belirten Özlem Ş.’nin yakınları, sinir krizi geçiren kadını teskin etmeye çalıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyandığında dehşete düştü! Bebeğini halının üzerinde gördü sonrası feci
Uyandığında dehşete düştü! Bebeğini halının üzerinde gördü sonrası feci
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Muhterem İnce yemin etti
Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Muhterem İnce yemin etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Aymaz olmak gerekir bunu ancak Yunanistan başarır
Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Aymaz olmak gerekir bunu ancak Yunanistan başarır
Ele güne karşı rezil olmayın işte ışıl ışıl parlayan çaydanlıklar için bunu yapın!
Ele güne karşı rezil olmayın işte ışıl ışıl parlayan çaydanlıklar için bunu yapın!
IMF'den Almanya'ya 2023 uyarısı: Bu kış zor olacak
IMF'den Almanya'ya 2023 uyarısı: Bu kış zor olacak
Oğuzhan Uğur’dan yeni Hakan Şükür açıklaması: 'Korkak' diyecekler ama ben hatamı kabul ederim
Oğuzhan Uğur’dan yeni Hakan Şükür açıklaması: 'Korkak' diyecekler ama ben hatamı kabul ederim
Zaman kazanayım derken tüm bilgilerinizi kaybetmeyin! Sosyal ağlardaki giriş iznine dikkat!
Zaman kazanayım derken tüm bilgilerinizi kaybetmeyin! Sosyal ağlardaki giriş iznine dikkat!
Nedim Şener'den kendisini hedef alan Lütfü Türkkan'a: İYİ Parti'nin iğrenç milletvekili
Nedim Şener'den kendisini hedef alan Lütfü Türkkan'a: İYİ Parti'nin iğrenç milletvekili
Alanyaspor'un hocası Farioli'den iş ilanı! Maç analisti ve scout...
Alanyaspor'un hocası Farioli'den iş ilanı! Maç analisti ve scout...