Park halinde bıraktı döndüğünde sinir krizine girdi bir çizik bile yapmamıştım

DÜZCE’de bir otomobilin çarptığı park halindeki araç bahçeye uçtu. Araç sahibi, park ettiği otomobilini bahçeye uçmuş şekilde görünce sinir krizi geçirdi.

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Kaza, Bahçeşehir Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 3. Bölge Kavşağı'ndan Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin A. idaresindeki 34 BLU 456 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan Özlem Ş.’ye ait Toyota marka otomobile çarptı.

Park halindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle bahçeye uçtu. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, aracının başına gelen Özlem Ş. park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde görünce sinir krizi geçirdi.

Bir çiziği bile yoktu

Otomobiline gözü gibi baktığını ve bir çizik bile yapmadığını belirten Özlem Ş.’nin yakınları, sinir krizi geçiren kadını teskin etmeye çalıştı.