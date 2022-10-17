Yoğurtlu kereviz salatası tarifi hem pratik hem lezzetli!

Kereviz salatası yapılışı oldukça basit olsa da tadı kerevizi sevmeyenlere bile sevdirecek cinsten. Sağlık deposu bir sebze olan kerevizi yoğurt ve sarımsakla afiyetle tüketebilirsiniz. Yemeklerinizin yanında bayılarak yiyeceğiniz kereviz salatasını mutlaka yapın. İşte tadı harika yoğurtlu kereviz salatası tarifi...

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İçerisinde bolca vitamin ve mineral bulunan kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. Her derde deva olan kerevizin ödem söktürücülüğünden, gut hastalığı ve romatizmaya; damar sağlığından, kansere karşı korumaya vücuda pek çok faydası bulunuyor. Kereviz tüketmeyi pek sevmiyorsanız size kerevizi sevdirecek bir tarifimiz var. Enfes bir yoğurtlu kereviz salatasıyla sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. İşte yapılışı pratik kereviz salatası tarifi...

Yoğurtlu kereviz salatası malzemeleri

1 adet orta boy kereviz

4-5 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

Yarım çay bardağı ceviz içi

Tuz

Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır?

Kerevizin kabuğunu soyup rendeleyin.

Daha sonra yoğurt, mayonez, sarımsak ve tuzu ekleyip karıştırın.

Servis tabağına alıp ceviz ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun.

Kereviz salatası çeşitleri

Kereviz ile yapılan en lezzetli yemeklerden birisi de kereviz salatasıdır. Besin değeri yüksek olan kerevizin yoğurt ve ceviz ile olan uyumu kereviz salatasında ortaya çıkıyor. Hafif ve pratik olan kereviz salatasının farklı çeşitleri de bulunuyor. Klasik kereviz salatası ceviz ve yoğurt ile hazırlanıyor. Bunun yanı sıra elmalı kereviz salatası ve havuçlu kereviz salatası da yapılabiliyor.

Yemeklerin yanında hafif ve rahatlatıcı bir lezzet olan kereviz salatasını hazırlamak da oldukça kolaydır. Elmalı kereviz salatasında tek fark bu salatanın içerisine elma da rendelenmesidir. Bunun yanı sıra havuçlu kereviz salatasının içerisine de havuç rendelenebilir. İsteğe bağlı olarak kereviz salatasının üzerine naneli ve pul biberli yağ da dökülebilir. Tavuklu kereviz salatası haşlanmış ve didiklenmiş tavuk etleri ile yapılmaktadır.

Kereviz salatası püf noktaları

Kereviz salatasını yaparken bazı püf noktaları da bilmek gerekir. Özellikle de kerevizin kararmaması için rendelendikten sonra hemen yoğurt ile karıştırılmalıdır. Çünkü kerevizler soyulduktan sonra hava ile temas ettiği takdirde kararma yapabilir. Bunu da önlemek için hızlı davranılmalıdır. Kereviz salatası için süzme yoğurt seçilebilir. Süzme yoğurt ile hazırlanan kereviz salatası daha kıvamlı olacaktır. Bu kıvamın tutturulması için evde bulunan yoğurt da süzülebilir. Kereviz salatasına konulan cevizler rondodan geçirildiğinde çok küçük olacağı için cevizler küçük küçük doğranmalıdır. Hafif ağıza gelen cevizler daha lezzetli bir tat bırakır.