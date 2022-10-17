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Hatay mutfağından biberli ekmek tarifi lezzetiyle baş döndürür!

Hatay mutfağından biberli ekmek tarifi lezzetiyle baş döndürür!

Birbirinden lezzetli yemekleriyle Hatay mutfağı her zaman övgü dolu ifadelerle anılıyor. Bugün internethaber.com okuyucuları için Hatay mutfağından bir lezzet seçtik. Safralarınıza renk katacak Hatay usulü biberli ekmek tarifini sizler için hazırladık. İşte enfes biberli ekmek tarifinin malzemeleri ve hazırlanışı...

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Hatay ilimiz, birbirinden lezzetli yemeklere ev sahipliği yapıyor. Antakya-Hatay'ın tüm Türkiye'ye yayılan meşhur yemek tariflerinden biri de biberli ekmek. Lahmacuna benzeyen görüntüsü ve farklı lezzetiyle tadanların mest olduğu bir tarif. Biberli ekmeği kahvaltıda, yemeklerin veya salataların yanında severek tüketebilirsiniz. Bazı yörelerde iç harcına peynir de ilave edilerek yapılabiliyor. Nasıl yapmak istediğiniz size kalmış. Sizi daha fazla bekletmeden tarifimizi hemen paylaşıyoruz. Peki biberli ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları var mı? İşte enfes biberli ekmek tarifi...

Biberli ekmek malzemeleri

Hamuru için:

1 çay bardağı ılık süt
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı ılık su
1 çay kaşığı şeker
1 paket instant maya
Aldığı kadar un
Tuz

İç harcı için:

2 adet kuru soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1,5 yemek kaşığı biber salçası
1 kahve fincanı dövülmüş ceviz
1 kahve fincanı susam
1 tatlı kaşığı zahter
2 yemek kaşığı pul biber
Kimyon
Karabiber

Biberli ekmek püf noktaları neler?

Acı olmasını istemiyorsanız, acı biber ve biber salçası eklerken cimri olun. Hamura mayalanması için yeteri kadar zaman tanıyın.

Biberli ekmek nasıl yapılır?

Hamur için geniş bir kaba instant mayayı, sütü, suyu, şekeri, zeytinyağını ve tuzu ekleyip homojen bir karışım elde edin.

Unu da hamuru yoğururken ilave edin. Ele yapışmayacak bir kıvam elde edene kadar yoğurun.

Hamurunuz hazır olunca üzerini nemli bir bezle örtün ve mayalanmaya bırakın.

Diğer taraftan da soğanı ince ince kıyın.

İçine salça, zeytinyağı, susam, ceviz, zahter, pul biber, karabiber ve kimyonu ekleyin.

Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Fırın tepsisinin tabanını zeytinyağı ile güzelce yağlayın.

Hamurunuzu tepsiye alın ve elinizle yayın.

Üzerine de salçalı harcı güzelce dağıtın.

Tepsiyi önceden 200 derece ısıtılmış fırına verin ve 25-30 dakika kadar pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyip servis yapın.

Afiyet olsun...

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