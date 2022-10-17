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İsveç'in yeni başbakanı belli oldu! Türkiye sözleri dikkat çekti

İsveç'in yeni başbakanı belli oldu! Türkiye sözleri dikkat çekti

İSVEÇ'te Muhafazakar Parti'nin lideri Ulf Kristersson yeni başbakan seçildi. Kristersson, NATO'ya katılım sürecinin başlaması için Türkiye'yle yapılan anlaşmaya uyacaklarını açıkladı ve "Şartları yerine getireceğiz" dedi.

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İsveç'te parlamento, 176 lehte, 173 aleyhte oyla ılımlı Muhafazakar Parti'nin lideri Ulf Kristersson'u yeni başbakan olarak duyurdu.

İsveç'in yeni hükümeti, ülkesinin NATO'ya katılım sürecini başlatması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymayı planladıklarını açıkladı.

İsveç'te muhafazakar Ilımlı Parti lideri ve başbakan olması beklenen Ulf Kristersson "Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Habertürk

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