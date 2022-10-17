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Suudi Arabistan Kralı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Suudi Arabistan Kralı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

SUUDİ ARABİSTAN Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a maden ocağındaki patlamada yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamaya göre, Kral Selman mesajında, "Cumhurbaşkanı'na, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Türk halkına en içten ve en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kral Selman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rabbimden patlamada hayatını kaybedenlere rahmet ve mağfiret etmesini, ailelerine sabır ve teselli vermesini, yaralılara acil şifalar ihsan etmesini, sizleri ve Türk halkını da her türlü kötülükten ve şerden korumasını niyaz ederim."

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