Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Aralık'ta müdahaleyi yapacağız

Milyonların gözü kulağı şimdiden Ocak ayında gelecek zamla ilgili haberlerde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

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Milyonlarca asgari ücretli ve asgari ücret artışıyla orantılı zam bekleyen çalışanın gözü kulağı asgari ücrete 2023 Ocak ayında yapılacak zamla ilgili gelen haberlerde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

Bakan Bilgin ayrıca, "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" müjdesini de verdi.