Milyonlara dört müjde birden! Sona gelindi emekli maaşında bomba asgari ücret detayı

1) EYT'DE SAYI BELLİ OLDU

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. Bu noktada yasanın içeriği de netleşmeye başladı. Buna göre prime dayalı bir sistem ile sigortalılar emekli olacak. Belli bir primi ve yıl şartını yerine getirenler emeklilik hakkı kazanacak. Primini tamamlayamayanlar ya da henüz yılı dolmamış olanlar için ise kademeli bir emeklilik gelecek. Böylece şartları tamamladıklarında emeklilik hakkını kullanabilecekler.

