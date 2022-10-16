Milyonlara dört müjde birden! Sona gelindi emekli maaşında bomba asgari ücret detayı
Geçtiğimiz günlerde görüşmeleri başlayan torba yasa teklifinin ardından diğer düzenlemelerle ilgili çalışmalar da başlatıldı. EYT'den, emekli zammına, sözleşmelilere kadroya kadar milyonları ilgilendiren önemli detaylar dört başlıkta toplandı.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa teklifi için yapılan görüşmelerinin ardından diğer yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar da gündemde yerini aldı. Bunlardan EYT çalışması, emekli zammı, kamuda sözleşmeli olarak görev yapan memurların 4A kadrolarına geçirilmesi ve ücretlerdeki vergi değişikliği olmak üzere dört başlık ön plana çıktı. Sabah'tan Faruk Erdem milyonları ilgilendiren önemli detayları aktardı:
1) EYT'DE SAYI BELLİ OLDU
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. Bu noktada yasanın içeriği de netleşmeye başladı. Buna göre prime dayalı bir sistem ile sigortalılar emekli olacak. Belli bir primi ve yıl şartını yerine getirenler emeklilik hakkı kazanacak. Primini tamamlayamayanlar ya da henüz yılı dolmamış olanlar için ise kademeli bir emeklilik gelecek. Böylece şartları tamamladıklarında emeklilik hakkını kullanabilecekler.
Yapılan hesaplamalara göre ilk etapta 1,5 milyon sigortalı EYT kapsamında emekli olacak. Geriye kalan 2-3 milyon arasındaki vatandaş ise şartları tamamladığında emekliliğe kavuşacak. Söz konusu düzenlemenin Kasım sonu ile Aralık başı gibi kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
2) EMEKLİYE ASGARİ ÜCRET
Milyonlarca emeklinin yeni maaş artışı için de geri sayım başladı. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı emeklilerin maaş artışlarını belirleyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alırken memur emeklileri yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak. Ancak emeklilerin taban maaşının da artırılması bekleniyor.