Girdiğinde hayatı cehenneme çeviren gaz sancısı evde nasıl geçer?

Gaz sıkışması neden olur nasıl geçer? Gaz sıkışmasına iyi gelen çaylar ile besinlerin listesini sizler için derledik. Besinleri yerken havadan vücudumuza giren bir tür bakterinin neden olduğu gaz sıkışmalarında papatya çayı kurtarıcı olabilir. Gaz sıkışmasına iyi gelen bir diğer karışım ise karatma tozu ve su birlikteliğidir.

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Gaz sıkışmasını çekenler bilir! Şiddetli bir karın ağrısına neden olan bu problem kişinin günlük yaşamını sekteye uğratabilir. Gaz sıkışması nadiren göründüğünde beslenmeden kaynaklansa da sık sık yaşanan gaz sıkışmalarının ardında ciddi bir hastalık olabilir. Peki gaz sıkışması neden olur? Gaz sıkışmasına ne iyi gelir? Gaz sıkışması nasıl tedavi edilir? İşte tüm merak ettiklerinizin yanıtları...

Gaz sıkışması neden olur?

Gaz sıkışmasının asıl nedeni yemek yerken havada olan bakterilerin mide ve bağırsaklara yerleşmesinden kaynaklıdır. Çok fazla ciddiye alınmayan bu durum tedavi edilmezse ve gaz vücuttan atılmazsa ilerleyen zamanlarda ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Gaz çıkaramayan kişilerde sindirim hastalıklara meydana gelmeye başlamaktadır. Bunun yanı sıra gaz oluşumuna etki eden bir başk faktör ise tükettiğimiz besinlerdir. Özellikle Kuru fasulye, lahana, soğan, karnabahar, enginar, mercimek, kuru üzüm, brokoli, soğan, erik kurusu ve elma gibi besinler gaz oluşumuna sebebiyet vermektedir.

Gaz sıkışması belirtileri

Dışkılama da zorlanma ve ağır koku, şiddetli karın ağrısı ve kasılma, kasılmalara bağlı gelişen nefes alıp vermede zorluk çekme kaslarda ağrı, terleme ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterir.

Gaz sıkışması tedavisi

Yukarıda saydığımız belirtilere sahipseniz mutlaka bir uzmana görünmelisiniz. Gneellikle uzmanlar ilk belirtilerde hafif bir ilaç tedavisi uygulamaktadır. Bunun yanı sıra alerji testi de uygulanmaktadır. Ardından kişiye özel diyet programı hazırlanır. Ve dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın yavaş ve tane tane yemek yenilmesi önerilir.

Gaz sıkışmasına ne iyi gelir?

Papatya çayı gaz sıkışmasına oldukça iyi gelmektedir. Gaz sıkışmasının önlenmesine yardımcı olan papatya çayı aynı zamanda rahat bir dışkılama sağlanmasına da yardımcı olur.

1 tatlı kaşığı kabartma tozu ile bir bardak ılık suyu karıştırın. Günde bir bardak tüketin. Sancıya ve gaz sıkışmasına sebep olan midedeki fazla asidin azalmasında yardımcı olur.

Gaz sıkışması sorunu yaşayanlar nelere dikkat etmeli?

Gaz sıkışmasını sık sık yaşıyorsanız. Dar giyinmekten kaçınınız.Dar kıyafetlerde gaz sıkışmasına neden olan en önemli problemlerden biridir.

Gaz sıkışması sırasında yavaş yavaş bir bardak ılık su içerek, sancının olduğu yere masaj yapabilirsiniz. Bu da sancınızın azalmasına yardımcı olacaktır.