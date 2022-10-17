Sadece mutlu etmiyor, faydaları saymakla bitmiyor! İşte bitter çikolata yediğinizde yaşananlar

Salgılattığı seratonin ile mutlu ettiği bilinen çikolatanın farklı çeşitleri bulunuyor. Bunlardan birisi ise bitter çikolata. Ancak çikoatanın tek olumlu yanı mutlu etmesi değil. İşte bitter çikolatanın saymakla bitmeyen faydaları...

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Bitter çikolatanın sütlü çikolataya göre daha sağlıklı olduğu gerçeği, özellikle son dönemlerde birçok araştırmanın konusu haline geldi.

Saf kakao ile üretilen bitter çikolatanın ana maddesi olan kakao, Afrika ve Güney Amerika kıtalarında yetiştirilir. Doğru ve yeterli miktarlarda kullanıldığı zaman bitter çikolata doğal bir antioksidan kaynağı olarak kullanılır. Aynı zamanda vücutta biriken ve sağlığa zararlı olan toksinleri vücuttan atmaya destek olur. İşte, bitter çikolatanın faydaları hakkında bilinmesi gereken tüm konular.

Bitter çikolata faydaları

Bitter çikolatanın faydaları Prof. Dr. Canan Karatay tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Şekerli tatlılar yerine bitter çikolatanın tüketilmesinin önerilmesi ile birlikte bu konu hakkında da yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır.

İşte bitter çikolatanın faydaları:

Bitter çikolatanın cilt sağlığı üzerinde oldukça fazla etkisi bulunuyor. Özellikle düzenli tüketimi ile birlikte güneş ışınlarının neden olduğu hasarları iyileştirir. Bu da herkesin hayalini kurduğu güzel ve ışıltılı cilde kavuşmasına sebep olur.

Bitter çikolata diyabet hastalarına iyi gelir. Çikolatadan vazgeçemeyenlerin bitter çikolata tüketmesi tavsiye edilir.

Bitter çikolatanın kalp ve damar sağlığına da iyi geldiği tespit edildi. Bu da felç riskini aza indirmeye destek olur.

Bitter çikolatanın yağ yakıcı özelliği olduğu için kilo vermede de olumlu katkısı vardır.

Bitter çikolata zararları

Bitter çikolata sağlık için oldukça faydalı olsa da her besinde olduğu gibi bitter çikolatanın da fazla tüketimi yan etkilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu sebeple uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen bitter çikolata miktarı 2 ya da 3 parça olmalıdır. Bunun nedeni bitter çikolatanın içeriğinde bulunan işlenmiş yağ oranıdır. Bu işlenmiş yağ oranı karaciğer sağlığı için olumsuz etkilere sebep olur

Bitter çikolata cilde faydaları

Bitter çikolatanın içeriğinde polifenol bileşenleri vardır. Bu madde cildi nemli tutmaya yardımcı olur. Bu sebeple bitter çikolata tüketimi ciltte meydana gelen döküntülere ve dermatit sorunlara da iyi gelir. Bitter çikolata aynı zamanda cildin genç kalmasını sağlayan elastik yapısı da korur ve güçlendirir. Bitter çikolatanın cilt üzerindeki bir diğer etkisi de cilt tonunu eşitlemesidir.