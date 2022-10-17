BIST 3.758
DOLAR 18,59
EURO 18,14
ALTIN 989,32
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Alman otomobil devi Mercedes 60 bin otomobili geri çağırdı

Alman otomobil devi Mercedes 60 bin otomobili geri çağırdı

Alman otomobil devi Mercedes, 60 bin lüks SUV modelini geri çağırdı. GLS Sınıfı SUV araçların 7 koltuklu modellerinde yer alan bir hata nedeniyle 2020-2022 arasında üretilen çok sayıda araç geri çağrıldı.

Abone ol

ABD Ulusal Otoban Trafik Güvenlik İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, lüks SUV modellerin üçüncü sıra koltuklarında yer alan kilit mekanizmasında sorun var. GLS gibi araçlar, çocukları en arka sırada taşıyan geniş aileler tarafından kullanılıyor. Bir çarpışma durumunda, sol ve sağ koltuk arkalıklarının arızalanması, yolcuların yaralanma riskinin arttırabilir.

Araç birçok sensör sahip olsa da sürücüyü bu tür bir arıza konusunda uyaracak ya da bu türden bir sorunu haber verebilecek bir mekanizmaya sahip değil. NHTSA’nın tahminlerine göre geri çağrılan araçların yüzde 100’ü aynı soruna sahip.

Çağrılan modeller arasında 2,364 adet MY2021 GLS63, 5,212 adet 2020-2022 arası üretilen GLS 580 ve 51,998 adet de 2020-2022 arası üretilen GLS 450 yer alıyor. Bu araçların 18 Eylül 2018 ve 4 Temmuz 2022 arasında üretildiği belirtildi. X166 modellerinde de benzer bir sorun olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan aynı dönemde üretilen Maybach GLS’te ise 7 koltuklu versiyon olmadığından bu sorun bulunmuyor.

GLS sahipleri araçlarını satın aldıkları bayiler üzerinden incelemeye gönderebilecek. Yay mekanizmasındaki hatadan kaynaklanan sorun ücretsiz olarak düzeltilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan bir anda Miçotakis'e bağırmaya başladı salon buz kesti akşam yeğeninin perde arkası
Erdoğan bir anda Miçotakis'e bağırmaya başladı salon buz kesti akşam yeğeninin perde arkası
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Dizilere konu andropoz nedir? Erkeklerin psikolojisini bozuyor
Dizilere konu andropoz nedir? Erkeklerin psikolojisini bozuyor
Bayern Münih gol oldu yağdı ligde ikinci sıraya yükseldi
Bayern Münih gol oldu yağdı ligde ikinci sıraya yükseldi
2022-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt için tarih belli oldu
2022-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt için tarih belli oldu
Böylesini daha önce hiç denemediniz! Ay baklavası tarifi!
Böylesini daha önce hiç denemediniz! Ay baklavası tarifi!
'Piyasaya girerse fiyatlar yarı yarıya düşecek' Yediemin otoparkında servet bekliyorlar!
'Piyasaya girerse fiyatlar yarı yarıya düşecek' Yediemin otoparkında servet bekliyorlar!
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Bakan Nebati ABD dönüşü uçakta sohbet etti mi? İsmail Saymaz açıkladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Bakan Nebati ABD dönüşü uçakta sohbet etti mi? İsmail Saymaz açıkladı
Yumuşacık lokum gibi et pişirme taktiği! Nusret bile bu tarifin peşinde
Yumuşacık lokum gibi et pişirme taktiği! Nusret bile bu tarifin peşinde
Ağrı kesiciler bu kişilerde ölüme neden oluyor!
Ağrı kesiciler bu kişilerde ölüme neden oluyor!