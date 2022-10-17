2022-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt için tarih belli oldu
Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemleri sonuçlandı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversitelerce 19-24 Ekim'de yapılacak.Abone ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 4-10 Ekim'de tercihleri alınan 2022-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, sonuçlara saat 10.00 itibarıyla https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişileceği duyuruldu.
Açıklamada, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemlerinin ilgili üniversitelerce 19-24 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi.