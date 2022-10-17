Yakalayana 100 bin dolar ödül verilecek! Putin cepheye gönderdi! Tam bir katil

Temmuz 2014'te Amsterdam'dan havalandıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen ve 298 kişinin ölümüyle sonuçlanan MH17 uçağıyla ilgili baş şüpheli olarak yargılanan Igor Girkin'in, Rusya tarafından Ukrayna'ya komutan olarak gönderildiği belirtildi. Ukrayna Askeri İstihbaratı, Girkin'in yakalanması için başına 100 bin Dolar ödül konduğunu açıkladı.

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MH17 faciasının baş şüphelisi Igor Girkin Ukrayna cephesine komutan olarak gönderildi.

Ukrayna Askeri İstihbaratı, Girkin'in yakalanması için başına 100 bin Dolar ödül konduğunu açıkladı.

Rus Savaş muhabiri Maksim Fomin'e göre, 10 Ekim'den bu yana sosyal medyada aktif olmayan "Strelkov" lakaplı Igor Girkin, Ukrayna'daki bir birliğin başına atandı.

MH17 faciasındaki rolü nedeniyle Hollanda'da ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Girkin'in, uzun süreden beri Rus ordusunu eleştirdiği ve "Ukrayna’daki stratejik hedeflere ulaşamamakla suçladığı" biliniyordu.

Hollanda medyasına göre, Ağustos ayında kendi inisiyatifiyle Herson kenti yakınlarında cepheye giderken gözaltına alınan Girkin, Moskova'ya geri gönderildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararının ardından, Girkin de gönüllü olarak orduya yazıldı. Ardından Ukrayna cephesindeki bir birliğe kurmay başkanı olarak atandı. Ancak hangi bölgede görev yaptığı açıklanmadı.

Hollanda, MH17 faciasındaki rolü nedeniyle, Rusya'dan Igor Girkin'i iade etmesini istiyor.

Rus gizili servisi FSB mensubu olan Igor Girkin, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı güçlerin komutanlığını yapıyordu.

Uluslararası araştırma ekibine göre MH17 uçağı, Moskova'dan getirilen Rus yapımı BUK füzesi ile vurulduktan sonra düştü. 195'i Hollanda vatandaşı, toplam 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı.

Rusya, facianın ardından Girkin ve diğer sorumluları Donbas bölgesinden Moskova'ya geri çağırdı. Moskova yönetimi, Lahey'de ömür boyu hapis istemiyle gıyabında yargılanan Girkin'in iadesi talebine yanıt vermedi.