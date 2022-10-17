Merve Boluğur 'kocam' paylaşımına gelen yoruma çok kızdı! 'Evde kalmış...'

DJ Mert Aydın'la dünyaevine giren Merve Boluğur, şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı 'kocam' paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu takipçilerinden aldığı övgülerin yanında eleştirilere de maruz kalıyor. Bir takipçisinin kendisine yaptığı yoruma kızan Boluğur'un verdiği cevap gündem oldu.

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Bir süredir DJ Mert Aydın'la aşk yaşan ünlü oyuncu Merve Boluğur, bu aşkı evlilikle taçlandırdı. Yeni evli çiftten Merve Boluğur, eşiyle sosyal medyadan bol bol paylaşım yapıyor. Boluğur, sık sık "Kocam da kocam", "Kocammm" notlu paylaşımlara imza atıyor. Ünlü isim son olarak bu paylaşımlara gelen bir yoruma kızdı.

"Trollcülük ruhumda var"

Öyle ki son olarak aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yapan ünlü isim, bir hayranının "Daha fazla 'kocam da kocam' içeriği gelir mi? Hastasıyım" sorusuna kayıtsız kalamayarak; "Ben de eğleniyorum, trollcülük ruhumda var" cevabını vermişti.

"Ne diyon evde kalmış haset"

Boluğur yine eşiyle pozunu paylaşarak "Kocaların kocası aslan kocam. İyi ki birbirimizi bulduk el ele göz göze nice doğum günlerini kutlayalım" yazdı.

Bir takipçi ise Merve Boluğur'a "Yazık adama bu deli her gün zorlu fotoğraf çekip attırıyor" dedi. Ünlü oyuncu ise bu yoruma kızarak "Ne diyon evde kalmış haset" yanıtını verdi.

Merve Boluğur kimdir?

Fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı’da canlandırdığı Ayşegül karakteri ile ünlenen, bu dizinin ardından Aşk Yeniden ve Kül ve Ateş adlı dizilerde rol alarak oyunculuk deneyimini arttıran Türk dizi, Sinema ve reklam oyuncusu. Boluğur halen Gossip Girl adlı dizinin yerli uyarlaması olan Küçük Sırlar’da Ayşegül karakterini canlandırdı.

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümü’nde bir süre oyunculuk eğitimi aldı.

2006-2007 yılları arasında, Feride Kaytan’ın yönettiği fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı’da Ayşegül adlı başrol karakterini canlandıran Boluğur, aynı yıl Keloğlan Kara Prense Karşı adlı sinema filminde Birgül karakterini canlandırarak beyazperdeye ilk adımını attı.

2007 yılına fantastil korku filmi Gomeda ile başlayan Boluğur, Acemi Cadı’nın sona ermesinin ardından Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın başrollerinde yer aldığı Aşk Yeniden adlı T.V. dizisinin kadrosuna girdi. Genç oyuncu bundan bir yıl sonra ise Cem Görgeç tarafından yazılıp yönetilen Hoşçakal Güzin adlı T.V. filminde rol aldı.

Aşk Yeniden’in sona ermesinin ardından Kül ve Ateş adlı T.V. dizisinde rol alan Boluğur, halen Gossip Girl adlı yabancı dizinin yerli uyarlaması olan Küçük Sırlar’da Ayşegül karakterini canlandırdı.

2012 yılında Rexona reklamında oynadı. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü oldu.

Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlendi.