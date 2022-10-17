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Ukrayna'nın başkenti Kiev bombalar altında uyandı! Peş peşe büyük patlamalar

Ukrayna'nın başkenti Kiev bombalar altında uyandı! Peş peşe büyük patlamalar

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. Saldırının İran'ın kamikaze dronlarıyla yapıldığı belirtiliyor.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev güne patlama sesleri ile uyandı. Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Patlamaların hava saldırısı sonucu meydana geldiği belirtilirken, Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

İran'ın kamikaze dronlarıyla saldırdı

Ukraynalı yetkililer, şehrin İran üretimi kamikaze insansız hava araçlarıyla vurulduğunu söyledi. İran kamikaze droneları, yaz mevsimi sonundan itibaren Rusya tarafından Ukrayna'da kullanılmaya başlanmıştı.

Rus işgalcilerin geçtiğimiz hafta Pazartesi Ukrayna'yı füze yağmuruna tutmasıyla 19 sivil hayatını kaybetmişti. Kiev yönetimi, saldırıların özellikle kritik altyapı tesislerini hedef aldığını açıklamıştı.

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