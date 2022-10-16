Fransa ve Almanya'dan flaş Ukrayna kararı: Zelenskiy gücüne güç katacak!

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal girişimi için başlattığı savaş 235. gününe girerken Fransa ve Almanya'dan Ukrayna ordusuna güç katacak yeni bir dizi destek kararı geldi.

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Putin'in 5 Ekim'de Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini resmen ilhak eden yasayı imzalaması sonrası enerji konusunda zora girse de Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımı daha da artırmasına sebep oldu.

Fransa, Ukrayna'ya desteğini artırma sözü verdi

Fransa'nın, Ukrayna'ya, insansız hava araçlarına (drone) karşı kullanılmak üzere hava savunma füzeleri sağlama, askerleri için de özel eğitim sözü verdiği bildirildi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, 2 bine yakın Ukraynalı askerin Fransa'da eğitileceğini belirtti.

"Ne yazık ki savaşın süreceğini düşünüyoruz." ifadesini kullanan Lecornu, askerlerin eğitilmesinin önemine dikkati çekti.

Lecornu, Fransa'nın sunduğu kapsamlı askeri eğitimi "önemli bir adım" şeklinde nitelendirdi.

Ukrayna'ya hava savunma füze bataryaları

Bakan Lecornu, Ukrayna'ya gönderilmeye hazırlanan Crotale hava savunma füze bataryalarının insansız hava araçlarına ve hava bombardımanlarına karşı mücadelede etkili olacağını söyledi.

Fransa Ukrayna için istihbarat sağlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Ekim'de, Fransa'nın Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağladığını söylemişti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana Fransa'nın Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü gönderdiğini ve 6'sının daha gönderilmesi için çalıştıklarını ifade eden Macron, Ukrayna'ya radar ve uçaksavar füzeleri göndereceklerini açıklamıştı.

Macron, savaşın ilk günlerinden itibaren Fransa'nın Romanya'da asker ve askeri malzeme konuşlandırdığını ve Avrupa'nın doğusundaki ülkelerdeki askeri varlığını anımsatarak, "Ukraynalıların kendilerini savunabilmesi için istihbarat sağlıyoruz ancak bunun hakkında fazla konuşmamak iyi olur." demişti.

Alman ordusu 5 bin Ukraynalı askere Irıs-t sistemlerı kullanma eğitimi vermeyi planlıyor

Alman NTV televizyonu, Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) komuta kademesinin EU Military Assistance Mission eğitim misyonu çerçevesinde 5 bin Ukraynalı askere eğitim vermeyi planladığı bildirildi.

Eğitime Avrupa genelinden toplam 15 bin asker katılacak

Habere göre yeni askerlere misyon kapsamında temel eğitim alma imkanı sağlanacak, daha deneyimli askerler ise özel eğitimden geçecek. Askerlere özellikle de daha önce Ukrayna'ya tedarik edilen IRIS-T SLM hava savunma sistemlerini kullanma eğitimi verilecek.

Eğitime Avrupa genelinden toplam 15 bin askerin katılacağına dikkat çekilen haberde, bu kişilerin arasından 5 bin kişinin Ukrayna vatandaşı olduğunu, bu kişilere Bundeswehr imkanlarıyla eğitim sağlanacağı kaydedildi.

Rus ordusunun kaybı 65 bine yaklaştı

Bugün ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Düşmanın kayıpları 65 bine yaklaşıyor. Pek çok Rus vatandaşı, Kremlin'deki bir avuç insanın gerçeği görmezden gelme olasılığı için canını verdi” demişti..