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HDP'den çarpıcı Cumhurbaşkanı adayı çıkışı! 6'lı masaya mesaj

HDP'den çarpıcı Cumhurbaşkanı adayı çıkışı! 6'lı masaya mesaj

6'lı masada adaylık karmaşası sürerken, HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin sürpriz bir çıkış geldi.

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7 parti ile ittifaka girdiğini açıklayan ve 6'lı masa hakkında "Vaatleri samimi gelmiyor" değerlendirmesinde bulunan HDP cephesinden bu sefer sürpriz bir çıkış geldi.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belirlenecek adayın kriterlerine uygun olması durumunda kapılarının herkese açık olduğunu dile getirdi.

"Kapımızı kimseye kapatmadık"
2023'te muhalefetin çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayının kriterlerine uygun olması durumunda kimseye kapıyı kapatmayacaklarını belirten HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Bu seçimler Türkiye'nin kaderini değiştirecektir. Hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçiminde de HDP'nin rolü, misyonu, varlığı oldukça önemli bir yere sahiptir. Şimdi hiç kimse HDP'yle yan yana gelmek istemeyebilir, hiç kimse fotoğraf vermek istemeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklarını biliyoruz. Kapımızı hiç kimseye kapatmadık.

"Diyaloğa açığız"
Özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde belirlenecek olan adayın HDP'nin kriterlerini, ilkelerini, misyonunu göz önünde bulunduran, bunu kabul eden olursa elbette ki diyalog ve müzakere ile seçimlerde ne yapacağımızı, bütün mekanizmalarımızla karar vereceğimizi ifade etmek isterim. HDP'yi yok sayan bir yerden seçimlere yaklaşılırsa o zaman herkesin yolu açık olsun."

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