Bahçeli'den ABD ziyaretine sert tepki: "Kılıçdaroğlu truva atıdır, ziyareti şaibelidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Konya'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Bahçeli, "Amasra'daki böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak, yaralar sarılacaktır. Ailelerinin yanındayız, yanında olacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine de tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, zalimlerin içimize sızdırdığı truva atıdır" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bartın'daki maden faciası

Konuşmamın başında hepimizin yüreklerini kavuran Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı faciasından duyduğum derin üzüntüyü özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen feci patlamada 41 maden işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. 110 madencimizden de 58’si kurtarılmıştır. Ayrıca yaralı kurutulan kardeşlerimiz şu anda hastanelerde tedavi edilmektedir.Onların da şifa bulacağına inancım ve ümidim tamdır. Yaşanan acı hepimizin ortak acısıdır. Felaketin ağırlığı hepimizin üzerine çökmüştür. Fakat milletçe elbirliği yaparak bu sıkıntılı günlerin üstesinden Allah’ın izniyle geleceğiz. Böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için bütün tedbirler sırasıyla alınacak, yaralar sarılacaktır.Söz konusu maden ocağındaki facia duyulur duyulmaz, Amasra’ya bir Genel Başkan Yardımcımız ile belediye başkanlarımızı görevlendirmek suretiyle gönderdik. Biz bir avuç kömür için bir ömür veren, her türlü risk ve tehlikeye açık halde çalışan fedakâr ve cefakar kardeşlerimizle birlikte ailelerinin de yanındayız, yanında olacağız. Hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmetler, tedavisi devam eden kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Acılı ailelerin ve büyük Türk milletinin başı sağı olsun diyorum.

"2023" mesajı: Çember daralıyor

Türk milletinin birliği, dirliği ve Türkiye'nin küresel güç mertebesine ulaşması amacıyla geceyi gündüze katan Cumhur İttifakı oldukça, yenilmemiz ve yıkılmamızı bekleyen her zaman hüsranla tanışacaktır. Bundan kaçış yoktur.

Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. İradeniz, aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Vakit anbean yaklaşmakta, çember her gün daralmaktadır. Bizim adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"Atatürk yaşasaydı kulaklarından tutup kapının önüne koyardı"

Haçlıların bugünkü ortakları Kılıçdaroğlu ve diğer zillet ortaklarıyla aynı yolun yolcusudur. Ecdadımızın emanetlerini yağma peşinde koşan zihniyet, Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almış. Atatürk'ün kurduğu parti rehin edilmiştir. CHP, kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuştur. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir, terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir.

Aziz Atatürk yaşamış olsaydı bugünkü CHP yönetiminin gözünün yaşına bakmaz, kulaklarından tuttuğu gibi kapının önüne koyar, alayını birden kovardı.

"Kılıçdaroğlu truva atıdır"



Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti. New York'ta sokağa düştü. Gizemli toplantılar yaptı. Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir. A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi? Cumhurbaşkanı adaylığı için kimlerle temas içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumunuzdur. Kılıçdaroğlu, zalimlerin içimize sızdırdığı truva atıdır. Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır.

Parlamenter sisteme geri dönüş isteyenlerin senaryosu başkadır. Zillet ittifakının inandırıcılığı yoktur. İtibar ve iradesi suyunu çoktan çekmiştir.