Marketten aldıklarınızı unutun ev yapımı mayonez tarifi doğal ve lezzetli!

Ketçap mayonez gibi sosları marketlerden, bakkaldan almaya alışık olsak da her şeyin evde emek verilerek yapılmış hali bambaşka oluyor. İçerisinde katkı maddesi, koruyucu içermeyen ev yapımı mayonezi siz de yapabilirsiniz. Peki mayonez nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte ev yapımı mayonez tarifi...

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Paketli gıdalar almaktan imtina edenlerdenseniz patatesinizin yanında tüketebileceğiniz mayonezi evde kendiniz yapabilirsiniz. Yapılışı yalnızca yarım saatinizi alacak ev yapımı mayonez tarifi çok pratik. Meşhur markaların mayonezlerinin papucunu dama attıracak ev yapımı mayonez tarifini sizler için hazırladık. İşte ev yapımı mayonez tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı...

Ev yapımı mayonez malzemeleri

2 adet yumurta sarısı

1,5 su bardağı bitkisel yağ

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Mayonez tarifi

Yumurta sarılarını cam bir kaseye alın.

Üzerine limon suyunu ve tuzun yarısını ekleyip güzelce çırpın.

Sürekli çırparak azar azar sıvı yağı ekleyin.

Yağ ve yumurta yavaş yavaş kıvam almaya başlayacak ve rengi de beyazlaşacaktır.

Koyulaşan mayoneze sıvı yağı eklemeye devam edin.

Tuzun kalan yarısını da ekleyip yağ bitene kadar çırpın.

Afiyet olsun...

Yumurta sarısının faydaları neler?

1) Besleyicidir

İyi bir vitamin ve mineral kaynağı olan yumurta sarısı demir, potasyum, fosfor, magnezyum, folik asit, A,E,D ve B vitaminleri açısından zengindir.

2)Alzheimer'ı önler

B vitamini açısından zengin bir besin olan yumurta sarısının içeriğinde B vitamin grubu besini olan kolin bulunur.

Sağlık açısından oldukça faydalı bir besin olan kolin, hafıza ve kas kontrolü üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Bunaklık ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı etkilidir.

3)Doymamış yağ oranı yüksektir

Birçok sağlıklı yağ içeren yumurta sarısında bulunan yağların %60’ından fazlası doymamış yağlardır.

Doymamış yağ insan sağlığı için çok faydalıdır.

4)Protein, Vitamin ve Mineral Deposudur

Beyazıyla kıyaslandığında, yumurta sarısı vitamin, mineral ve protein açısından daha zengindir.

5)Kalp dostudur

Lutein ve zeaksantin içeren yumurta sarısı bu özellikleriyle kalp dostu bir besindir.

Vücudu kan damarlarının duvarlarını sertleştirebilen serbest radikallerden korur.

Ayrıca bu iki besin sayesinde sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

6)Lesitin Açısından Zengindir

Kolesterol ile bağlanan lesitin vücudun kolesterolü tamamen emmesini engeller.

Beyin, kemik iliği ve karaciğer için oldukça faydalı bir besindir.

Hafızaya çok iyi gelir ve konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olur.