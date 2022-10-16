Bu tarif bambaşka limonlu cheesecake tarifi kaşık kaşık lezzet!

Çay saatlerinin vazgeçilmezi limonlu cheesecake'in bu tarifi bambaşka. Tatlı kriziniz tuttuğunda sizi anında mutlu edecek tam kıvamında bir limonlu cheesecake tarifi hazırlayabileceksiniz. Bu cheesecake'i yaparken kendinizi gurme gibi hissedeceksiniz! İşte lezzet şöleni yaşatan limonlu cheesecake'in yapılışı...

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Kahvenin, çayın yanında tatlı yemeden duramayanlardansanız bugün sizler için harika bir tarifimiz var. Limonlu cheesecake basit ve bilinen bir tatlı gibi gelse de bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Misafirlerinizin tarifini soracağı güzellikte bir limonlu cheesecake yapmaya hazır olun! Çayları hazırlayıp limonlu cheesecake yapımına geçebilirsiniz. İşte nefis limonlu cheesecake tarifi!

Limonlu cheesecake malzemeleri

İç harcı için:

25 gram un

4 yumurta

700 gram labne peyniri

200 gram krema

3,5 yemek kaşığı limonun suyu

1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi

200 gram toz şeker

Limon sosu için:

1 su bardağı limonun suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

Tabanı için:

300 gram yulaflı bisküvi

110 gram tereyağı

40 gram toz şeker

Nasıl yapılır?

İlk önce fırını 160 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

24 santimetrelik kelepçeli kek kalıbını yağlayıp, tabanına yağlı kağıt yerleştirin. Kalıbın dışını da alüminyum folyo ile sarın.

Yulaflı bisküvileri robottan geçirip bir kaba alın. Üzerine erittiğiniz tereyağı ile toz şekeri ilave edip karıştırın.

Karışımı kalıba aktarıp kenarları hafif yüksek olacak şekilde tabana yayın.

Kalıbı 10 dakika kadar fırınlayıp kurumasını sağlayın. Çıkardıktan sonra fırının sıcaklığını 150 dereceye indirin.

Labneyi, un ve toz şekeri mikserde düşük hızda fazla köpürtmeden çırpın.

Limon suyu, krema ve limon kabuğunu karıştırıp labneli karışıma ekleyin ve spatula ile karıştırarak iyice yedirin.

Yumurtaları karışıma teker teker ekleyin. Hepsi iyice karıştıktan sonra harcı kalıba dökün.

Kalıbı fırın tepsisine oturtun ve tepsiye 3 parmak yüksekliğinde su koyun. Tepsiyi fırına verin ve 70 dakika pişirin.

Fırını kapatıp kapağını açmadan 15 dakika bekletin. 15 dakika sonra kapağı yarım açıp 20 dakika da böyle dinlendirin.

Fırından çıkardığınız kalıbı oda sıcaklığına gelene kadar bekletip buzdolabına kaldırın.

Limon sosu için nişasta, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve toz şekeri orta ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Koyulaşan sosun içine tereyağını ekleyip karıştırarak eritin ve soğutun.

Sosu cheesecake’in üzerine yayıp bu şekilde soğumasını bekleyin.

Soğuduktan sonra yarım saat kadar buzdolabında dşnlendirin ve servis edin.

Afiyet olsun...