BIST 3.627
DOLAR 18,57
EURO 18,06
ALTIN 981,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çocukları ile okuldan dönüyordu! Kayseri'de vahşet kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çocukları ile okuldan dönüyordu! Kayseri'de vahşet kanlar içinde kaldı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 36 yaşındaki kadın, komşusu tarafından çocuklarının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Abone ol

İddiaya göre,  N.Ç. (36) adlı kadın, çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönerken aralarında husumet bulunan komşusu M.K. (34) ile karşılaştı. M.K., yanındaki bıçakla N.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bartın'daki faciayla ilgili son dakika gelişmesi! Yangın devam ediyor, alanı kapatma kararı çıktı
Bartın'daki faciayla ilgili son dakika gelişmesi! Yangın devam ediyor, alanı kapatma kararı çıktı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Lezzetine hayran kalacaksınız tavuk tantuni tarifi!
Lezzetine hayran kalacaksınız tavuk tantuni tarifi!
Döner yemek artık lüks oldu! Her ay fiyatı artan dönerin porsiyonu 120 lira oldu
Döner yemek artık lüks oldu! Her ay fiyatı artan dönerin porsiyonu 120 lira oldu
Bakan Bozdağ yaralı madencileri hastanede ziyaret etti
Bakan Bozdağ yaralı madencileri hastanede ziyaret etti
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den dikkat çeken promosyon açıklaması
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den dikkat çeken promosyon açıklaması
Bu şifalı içecekler ile çocuklar hastalıktan kalkan gibi korunuyor
Bu şifalı içecekler ile çocuklar hastalıktan kalkan gibi korunuyor
Almanya'da Türk kızı Selin'i kaçırıp tecavüz etti! 24 saatlik dehşet anları...
Almanya'da Türk kızı Selin'i kaçırıp tecavüz etti! 24 saatlik dehşet anları...
İçinizi ısıtacak şahane lezzet ezogelin çorbası tarifi!
İçinizi ısıtacak şahane lezzet ezogelin çorbası tarifi!
İzmit Körfezi'ni kirleten geminin cezası belli oldu
İzmit Körfezi'ni kirleten geminin cezası belli oldu