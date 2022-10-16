Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den dikkat çeken promosyon açıklaması

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı özel şirketlerde işverenlerin bankalardan aldıkları promosyonları çalışanlarına dağıtmaması ile ilgili olarak, “Özel şirketlerin promosyon hakkını vermeleri lazım” dedi.

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Bankalar promosyon yarışına girdi. Özel bankaların ardından kamu bankaları da bu yarışa katıldı. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin; “Türkiye’de 3 milyon kamu çalışanı var. Emeklilerin de zaten bireysel olarak başvuruları var. Bu kişilere bir promosyon ödemesi yapılıyor. Yani bankalar çok yüksek karlarının bir kısmını promosyon olarak dağıtıyorlar. Kamu kurumları tamam, bu promosyon onlara bir katkı sağlıyor. Fakat aynı uygulamayı maalesef 10 milyonun üzerinde işçinin çalıştığı özel şirketlerde göremiyoruz.

Orada onların maaşlarının yattığı bankalardan şirketler promosyon alıyor ama bu promosyonları çalışanlarına vermiyor.

Kamu kurumlarında çalışanlara giden promosyon özel şirketlerde neden gitmiyor?” şeklinde konuştu.

"Buna bir 'dur' demek lazım"

Promosyon konusunda özel şirketlerin yaptığı uygulamanın haksız bir uygulama olduğunu ve özel şirketlerin çalışanlarına promosyonlarını vermeleri gerektiğini belirten Şahin; “Özel şirketlerin işçilerine promosyon hakkını vermeleri lazım. Çünkü onların maaşından dolayı promosyon alıyorlar. Bir kısmını al tamam fakat neden tamamını kendin kullanıyorsun. İşçiye bir katkı sağlamak iyi olmaz mı? 5 bin 500 TL asgari ücret ile geçinen insana aylık 1-2 bin TL banka katkısını neden çok görüyorlar. Buna özel şirketler neden el koyuyor. Buna bir 'dur' demek lazım. Bu durum yasal olarak belli bir çerçevede yasaklanmasa bile ahlaki olarak, işverenlerin çalışanlarına bu ödemeyi yapması lazım. Bunu onlardan bekliyoruz” ifadelerini kullandı.