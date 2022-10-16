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Beykoz'da İETT şoförünün hastaneye yetiştirdiği yolcudan acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beykoz'da İETT şoförünün hastaneye yetiştirdiği yolcudan acı haber

İSTANBUL Beykoz'da İETT otobüsündeyken rahatsızlanan ve otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirilen yolcu hayatını kaybetti.

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Kavacık Mahallesinde duraktan otobüse binen Zekariya Teksal, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü, önce araçtaki diğer yolculardan yaşlı adama oturabilmesi için yer vermelerini istedi.

Teksal'ın durumunun kötüleşmesi üzerine otobüs şoförü, araç içindeki yolcularla birlikte güzergah dışına çıkarak Teksal'ı aynı mahalledeki özel bir hastaneye yetiştirdi.

Teksal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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