BIST 3.627
DOLAR 18,57
EURO 18,06
ALTIN 981,97
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı madencilere ilişkin konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı madencilere ilişkin konuştu

Bartın'daki patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 yaralıdan 5'inin durumu ciddi." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden faciasında yaralanan işçilerin durumu hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca 6 yaralı madenciden 5'inin durumunun ciddi olduğunu söyledi.

"Önümüzdeki 3-4 gün seyirlerini görmemiz gerek"

Madencilerin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirten Koca, "Önümüzdeki 3-4 gün seyirlerini görmemiz gerek." ifadesini kullandı.

"Oksijen tedavisine cevabıyla daha iyi olacağını düşünüyorum"

Bakan Koca ayrıca karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan madenciye ilişkin de, "Durumu daha iyi ama 3-4 gün oksijen tedavisine cevabıyla daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

"Yanık yüzdeleri 65 ile 85 arasında değişiyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadeleri şöyle:

"5 hastanın durumu ciddi, ilk dört gün kritik, yanık yüzdeleri yüzde 65 ile yüzde 85 arasında değişiyor. Hatta bir hastamız geldiğinde kalbi durmuştu. Bütün arkadaşlarımız yoğun bakım ünitesinde süreci hassasiyetle takip ediyor. Ben de takip ediyorum, Cumhurbaşkanımız da her hastamızı yakinen takip ediyor ve bilgi alıyor. Önümüzdeki 3 4 gün seyirlerini görmemiz gerek. Milletimizin başı sağ olsun, diyor ve bir an evvel vatandaşlarımızın taburcu olmasını diliyorum.

"Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşanan hastamız solunum cihazına bağlı değil"

Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşanan hastamız solunum cihazına bağlı değil, durumu daha iyi ama 3-4 gün oksijen tedavisine cevabıyla daha iyi olacağını düşünüyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Kayserispor'a mağlup oldu
Galatasaray, Kayserispor'a mağlup oldu
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Adana Demirspor liderliğini 4 golle devam ettirdi
Adana Demirspor liderliğini 4 golle devam ettirdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye yardıma hazırız
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye yardıma hazırız
CHP'nin taziyesi Kılıçdaroğlu'nun yardımcısını rahatsız etti
CHP'nin taziyesi Kılıçdaroğlu'nun yardımcısını rahatsız etti
Meral Akşener Bartın’da taziye evi ziyaretinde bulundu
Meral Akşener Bartın’da taziye evi ziyaretinde bulundu
Galler'de suçlularla mücadelede tuk tuk dönemi
Galler'de suçlularla mücadelede tuk tuk dönemi
Havuçlu tavuklu şifa deposu nam-ı diğer hasta çorbası tarifi
Havuçlu tavuklu şifa deposu nam-ı diğer hasta çorbası tarifi
Fatih Karagümrük'ten net skor! Hatayspor'u rahat geçtiler
Fatih Karagümrük'ten net skor! Hatayspor'u rahat geçtiler
Siğillere 30 dakikada veda edin
Siğillere 30 dakikada veda edin