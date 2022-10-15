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HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener Bartın’da taziye evi ziyaretinde bulundu

Meral Akşener Bartın’da taziye evi ziyaretinde bulundu

Yaşanan elim maden kazası nedeniyle Adana programını iptal eden Meral Akşener, vefat eden Rıdvan Acet’in ailesini ziyaret etti.

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Bartın’ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından, İYİ Parti Lideri Meral Akşener Adana programını iptal etti.

Patlamanın yaşandığı kente gelen Akşener’in ilk durağı, patlamada yaşamını yitiren maden işçisi Rıdvan Acet’in taziye evi oldu.

Acılı aileye başsağlığı diledi

Akşener, maden şehidinin acılı ailesine başsağlığı diledi.

ANKA’nın haberine göre; Akşener, taziye evi ziyaretinin ardından patlamanın yaşandığı maden sahasına gitti.

“Arama kurtarma faaliyetlerine katılanlara teşekkür ve minnetlerimizi iletiyoruz”

Akşener, basın mensuplarına yaptığı olaya ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün haber aldığımız andan itibaren bir ekip kuruldu ve gece buraya geldiler. Sabah da ben İstanbul’dan yola çıktım. Cenazelerin teslim edildiği bazı ailelere taziyelere gittik. Madencilere başsağlığı diledik. Arama kurtarma faaliyetlerine katılanlara teşekkür ve minnetlerimizi iletiyoruz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyoruz.”

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