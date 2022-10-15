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22 yaşında ölen madencinin babası konuştu: Askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
22 yaşında ölen madencinin babası konuştu: Askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, "Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu." dedi.

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Maden ocağında 3 yıldır çalışan, Makaracı köyünden Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, gazetecilere, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Şu anda kelimeler boğazımda düğümleniyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum." diyen Özçelik, yaklaşık 20 yıldır bu tür olaylar yaşanmadığı için böyle bir şeyin aklından geçmediğini dile getirdi.

"Hiç aklımın ucundan geçmezdi"

Özçelik, madenlerde son teknolojilerle çalışıldığının her zaman söylendiğini aktararak, "Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu." ifadesini kullandı.

"Askerliği çok istiyordu devamlı"

Oğlunun işini hiç aksatmadığını anlatan Özçelik, "Ağabeyi Suriye'de askerde, yolda geliyor. O da çok istedi askere gitmeyi. Annesinin duasıyla kaldı burada. Annesi, 'Oğlum bize kim bakacak, ağabeyin gitti.' dedi. TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı. Hatta 'Oğlum askerlik borçlanmasını öde.' dedim ama o hala 'Ben askere gideceğim.' diyordu." şeklinde konuştu.

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