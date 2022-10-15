Erdoğan Bartın'da son rakamları açıkladı! Şehit sayısı arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Basın açıklaması yapan Erdoğan, "Patlamanın hemen ardından tüm kurumlar seferber oldu" dedi. Erdoğan madendeki son işçiye ulaşıldığını bildirerek can kaybı sayısının 41'e yükseldiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Bartın'a gitmek üzere havalandı. Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürütülen çalışmaları incelemek üzere patlama meydana gelen Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olay yerinde şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra Maden Ocağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması nedeniyle milletçe üzgünüz. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtulan işçilerimize Rabbim'den acil şifalar diliyorum.

Devletimiz madenin -300 ve -350 kotlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber ederek kaza mahalinde çalışmalara başlamıştır. Bir yandan arama kurtarma faaliyetler yürütülürken, yaralı işçilerimiz ambulans, helikopter ile çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarına nakledilmiştir.

TTK'dan AFAD'a ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız işçilerimize ulaşmak için zamanla yarışmışlardır. Enerji, Çalışma ve İçişleri Bakanlığımız olay yerinde çalışma koordinasyonu yürütmüşlerdir. Biz de sürekli olarak İçişleri Bakanımla irtibat halinde olduk, telefon görüşmelerimizi sürdürdük. Yapılması gereken adımları atmanın gayreti içinde olduk. Ayrıca bugünkü Diyarbakır programımızı iptal ederek, çalışmaları yerinde görme kararı aldık.

Şehit sayısı 41'e yükseldi

Bu patlamanın nasıl yaşandığı, sorumluların kimler olduğu yürütülecek adli ve idari soruşturmalarla ortaya çıkacaktır. Önceliğimiz yeraltındaki işçilere ulaşmaktı. En son 41'inci işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş.

"Kader planına inanmış insanlarız"

Maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlü kazaların yaşanmasını kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde gereksiz risk ve önlemsizlik görmek istemiyoruz. Gerek bakanlarımız, gerek sendikalarımız incelemelerini yaptı. Amasra Taşkömürü İşletmesi en ileri ocak olmasına rağmen, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun dünü, bugünü, yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır.

Şehit ailelerine destek

Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda ihtiyacımız olan yapısal değişime yeterli olacağına inanıyorum. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. İlk etapta bir karar daha aldık o da, 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, sendikamız 200, Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ailelere bu desteğimizi vermiş olacağız. Devl