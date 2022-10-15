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Kılıçdaroğlu'ndan maden faciası açıklaması: Olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu

Kılıçdaroğlu'ndan maden faciası açıklaması: Olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'daki maden faciası için "Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" dedi.

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Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama yaşandı. 

Faciada şu ana kadar 40 işçi hayatını kaybederken 11 işçi yaralandı. 58 işçinin ise kurtarıldığı açıklandı. 

Faciaya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" ifadelerini kullandı.

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