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Şanlıurfa'da kocası öldükten 1 gün sonra hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da kocası öldükten 1 gün sonra hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eşi Mehmet Alışcı'nın cenazesine yetişmeye çalışan Nurgül Alışcı, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa Viranşehir'de yaşayan Nurgül Alışcı (53), göz rahatsızlığı için Nevşehir'e tedaviye gitti. Alışcı'nın tedavisi sürerken Viranşehir'deki eşi Mehmet Alışcı (59) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Acı haberi alan talihsiz kadın, eşinin cenazesine yetişmek için Nevşehir'den yola çıktı. Ailenin içinde bulunduğu araç, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip yakınlarında direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak bariyerlere çarptı.

Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken hayatını kaybetti

Meydana gelen kaza sonucu araçta bulunan diğer yakınlarının burnu bile kanamazken, eşinin cenazesine yetişmeye çalışan Nurgül Alışcı ağır yaralandı.

Ağır yaralanan talihsiz kadın, kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti

Yaşanan olayın ardından karı-kocanın bir gün arayla hayatını kaybetmesi çiftin 6 çocuğu ile yakınlarını yasa boğdu. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda annelerinin cenazesini teslim alan çocukları gözyaşı dökerken, talihsiz kadının bir gün önce vefat eden eşinin yanına defnedileceği öğrenildi.

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