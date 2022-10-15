Hacamat yaptırmak alerjiye iyi gelir mi?

Hacamat yüzyıllar öncesinden günümüze kadar gelen bir alternatif tıp yöntemidir. Vücut ağrıları, sinüzit, ödem ve tansiyon gibi birçok rahatsızlığa iyi gelir. Yeni bir iddiaya göre hacamat alerjiye de iyi gelebiliyor.

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Hacamat günümüzde uygulanan alternatif tıp yöntemidir. Bilimsel olarak kabul edilmese de Avrupa’da Kupa Tedavisi olarak adlandırılan hacamat, vakum gibi çalışarak vücuttaki pis kanı alıyor. Hacamat insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Panik ataktan strese, solunum yollarından cilt hastalıklarına kadar fayda sağlıyor.

Alerjisi olan insanlar özellikle bahar aylarında çok zor dönemlerden geçiyor. Hayat kalitesini bariz bir şekilde düşüren alerjilerin bilinen kesin bir çözümü yok. İlaç tedavileriyle semptomların hafifletilmesi sağlanıyor. Hamacat ise alerjisi olanlar içine umut oluyor.

Hacamat nedir?

Hacamat uygulaması, vücudun belli başlı bölgelerine kupalar yerleştirilerek, bazı uygulamalarda küçük kesiler yapılarak gerçekleştirilmektedir. Genellikle sırt, omuz ve kafa bölgesine uygulanan, deride bir kesi oluşturularak gerçekleştirilen negatif basınç uygulaması düzeneğiyle kanın emilmesi amaçlanmaktadır.

Hacamat uygulamasının en faydalı sonuçlar verdiği bölgeler ise, iki kürek arasının 10 cm üstü, iki kulak arası ve kalbin arası olarak bilinmektedir. Kalbin arka bölgesine uygulanan hacamat ile, akciğer rahatsızlıkları, safra problemleri, tansiyon, panik atak, bağışıklık sistemi rahatsızlıkları gibi durumların tedavisi amaçlanmaktadır. Kulak arkasına yapılan hacamat uygulamalarında, kişide meydana gelen kulak rahatsızlıkları, sinüzit, boğaz hastalıkları, baş ağrısı, migren, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları gibi durumların tedavisi amaçlanmaktadır. Karaciğer arkasına gerçekleştirilen hacamat uygulamaları ile, karaciğerin temizlenmesi, safra taşlarının tedavisi, halsizlik, tansiyon, kolesterol gibi rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Hacamat alerjiye iyi gelir mi?

Hacamatın birçok hastalığa iyi geldiği kesin olarak biliniyor. Ancak hacamatın bilimsel bir yanı yok. Yani herkes tedavi edici olduğunu söylüyor ama nasıl olduğunu bilemiyor. Şimdiye dek, fibromiyaljı, alerjik rinit, astım ve migren gibi hastalıklarda insanlar tarafından sıkça başvurulan bir yöntem olan hacamat, alerjiyi ortadan kaldırmasa da semptomlarını azaltmada etkili olabilir.

Yapılan araştırmalara göre alerji için hacamat yaptırmak alerji semptomlarını azaltıyor. Net bir sonuç vermese de kişilerce psikolojik olarak tetiklenen bir terapötik etki oluşabilir. Yani hasta psikolojik olarak iyi hisseder.

Hacamat zararlı mı?

Cildin belli bölgelerinin kesilmesi cilt bariyerini bozarak sizi enfeksiyonlara açık bir hale getirir. Gereğinden fazla derin kesilmesi kılcal damarlarda hasara neden olabilir. Kupa tedavisinden sonra bir süre kızarık bir cilt oluşması normal olsa da gereğinden yüksek basınçlı veya uzun süre bekletilmiş kupalar daha büyük hasara yol açabilir. Ayrıca ciltte kesi izi kalmaması açısından kesilerin deri kıvrımlarına paralel atılması önemlidir. Bütün bu sebepler, hacamat tedavisini denemek isteyenlerin eğitim almış uzman kişilerce, hijyenik ortamlarda yapılmasını gerekli kılar.