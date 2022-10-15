EGM harekete geçti! Flaş 'Bartın' açıklaması 12 kişi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlaması üzerinden sosyal medyada halkı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği belirlenen 12 kişinin tespit edilerek adli işlem başlatıldığını duyurdu.

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Bartın'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü provokatif paylaşım yapanlara yönelik harekete geçti.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldü.

12 hesap yöneticisi tespit edildi

Çalışmalar kapsamında, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlar kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapıldı, adli işlemlere başlandı.