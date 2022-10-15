Günün ilk ışıklarıyla görüntülendi! Bartın'da maden ocağının etrafını dumanlar kapladı

Grizu patlaması olduğu açıklandı

Bakan Dönmez, ilk değerlendirmelere göre patlamanın nedeninin grizu olduğunu belirterek, "Saat 16 24 vardiyasında patlama hadisesi meydana geldi. Galerilerimizde havalandırma çalışıyor. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Başımız sağ olsun diyorum. İçeride devam eden yangın yok. Müdahale eden arkadaşlarımız deneyimli" dedi.