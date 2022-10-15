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Günün ilk ışıklarıyla görüntülendi! Bartın'da maden ocağının etrafını dumanlar kapladı

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Günün ilk ışıklarıyla görüntülendi! Bartın'da maden ocağının etrafını dumanlar kapladı

BARTIN'da dün akşam saatlerinde maden ocağında yaşanan patlama Türkiye'yi yasa boğdu. Madencilerin yakınları sabah saatlerinde de gözyaşı dökmeye devam etti. Öte yandan maden ocağından çıkan dumanlar gökyüzünü sardı. Maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi:

Günün ilk ışıklarıyla görüntülendi! Bartın'da maden ocağının etrafını dumanlar kapladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybeden işçilerin sayısı artıyor.

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Günün ilk ışıklarıyla görüntülendi! Bartın'da maden ocağının etrafını dumanlar kapladı

Grizu patlaması olduğu açıklandı

Bakan Dönmez, ilk değerlendirmelere göre patlamanın nedeninin grizu olduğunu belirterek, "Saat 16 24 vardiyasında patlama hadisesi meydana geldi. Galerilerimizde havalandırma çalışıyor. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Başımız sağ olsun diyorum. İçeride devam eden yangın yok. Müdahale eden arkadaşlarımız deneyimli" dedi.

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Günün ilk ışıklarıyla görüntülendi! Bartın'da maden ocağının etrafını dumanlar kapladı

15 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Öte yandan yerin -300 ila -350 kotunda bulunan 15 maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Günün ilk ışıklarıyla görüntülendi! Bartın'da maden ocağının etrafını dumanlar kapladı

 Maden ocağındaki kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarında da devam etti. Madencilerin yakınlarının gözyaşları hiç dinmedi.

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