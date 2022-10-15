BIST 3.627
DOLAR 18,57
EURO 18,06
ALTIN 981,97
HABER /  DÜNYA

ABD'li senatör Chris Coons'tan Suudi Arabistan'a gözdağı

ABD'li senatör Chris Coons'tan Suudi Arabistan'a gözdağı

ABD'li Demokrat Senatör Chris Coons, OPEC+'ın petrol üretimini azaltma kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre'nin bu ülkeye yönelik silah satışlarını askıya alma yönünde adım atabileceğini söyledi.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden'la sıkı ilişkileriyle bilinen Demokrat Senatör Chris Coons, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme kararının ardından ABD ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginliğe işaret etti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Üyesi de olan Coons, "Hem Biden yönetiminin hem de Senatonun bu konu hakkında adım attığını göreceksiniz. Bu konudaki en olası adım ise Suudi Arabistan'a silah satışlarını askıya almaktır" ifadesini kullandı.

OPEC+ grubunun söz konusu kararının ardından ülkede birçok Kongre üyesi, Suudi Arabistan'a silah satışlarının askıya alınması konusunda çağrılarda bulunuyor.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İnternet haber sitelerinin çalışanları basın kartı alabilecek
İnternet haber sitelerinin çalışanları basın kartı alabilecek
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Hadise durdu durdu fena patladı! Boşandığım eşim ve Dinçerler ailesine...
Hadise durdu durdu fena patladı! Boşandığım eşim ve Dinçerler ailesine...
Maden faciasında ölenlerin isimleri belli oldu! İçişleri Bakanı Soylu paylaştı
Maden faciasında ölenlerin isimleri belli oldu! İçişleri Bakanı Soylu paylaştı
Sayıştay Raporu dendi 'yüksek metan gazı' iddiası! TTK'dan ilk açıklama geldi
Sayıştay Raporu dendi 'yüksek metan gazı' iddiası! TTK'dan ilk açıklama geldi
Mustafa Sarıgül önerdi: Türkiye'nin 82. ili olsun
Mustafa Sarıgül önerdi: Türkiye'nin 82. ili olsun
Yiyen hangi pastaneden aldın diye soracak tam kıvamında etimek tatlısı tarifi
Yiyen hangi pastaneden aldın diye soracak tam kıvamında etimek tatlısı tarifi
Maden işçisi faciadan iki dakikayla kurtuldu, 15 kişiden tek o sağ çıktı
Maden işçisi faciadan iki dakikayla kurtuldu, 15 kişiden tek o sağ çıktı
Melis Sezen’in bir imzası 15 milyon TL! Reklam sözleşmesini uzattı
Melis Sezen’in bir imzası 15 milyon TL! Reklam sözleşmesini uzattı
Hangi bıçak nasıl bilenir bıçak setlerinin ömrünü uzatmak için...
Hangi bıçak nasıl bilenir bıçak setlerinin ömrünü uzatmak için...