Hadise durdu durdu fena patladı! Boşandığım eşim ve Dinçerler ailesine...

Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti 30 Eylül’de boşanmıştı. Boşanma sonrasında Hadise’nin sahne hayatın ve Mehmet Dinçerler’in ailesinin evliliğe onay vermediği iddiaları yayılmıştı. Hadise Instagram hesabından bu iddiaları yapanlara seslendi.

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Boşanmanın ardından sessiz kalmayı tercih eden Hadise artık dayanamadı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla suskunluğunu bozdu. Bu güne kadar yapılan tüm asılsız iddialar hakkın konuştu.

Şöhretin bedeli

"Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim.

‘’Sessiz kalmayacağım’’

‘’Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!’’

Instagram hesabından paylaştı

Benim için ahlakın özü, üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım. Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır. Saygılarımla"

Hadise, hakkındaki bu asılsız iddialar için Avukat Feyza Altun ile işlem başlatacağını belirtti.

İyi gelmeyen insanları siliyor

Hadise, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hayatında kendisine iyi gelmeyen insanları tutmadığını söylemişti.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde düzenlene konferansta kendisi ve ailesiyle ilgili açıklamlarda bulunmuştu. Şarkının kendisiyle ilgili itirafları hayran bıraktı.

"Çocuklara olan ilgimi herkes bilir. Zorlandıkları alanlarda farklılık yaratabilmek benim için güzel bir güç. Bunu ismimin gücüyle yapabiliyorsam ne mutlu bana."

"Ben de küçük yaşta hem çalıştım hem okudum. 15 yaşındayken fırında işe girdim çalıştım. O yüzden hayallerinin peşinden koşabilmek nedir çok iyi bilirim."

"Belçika’da ayrımcılık, ırkçılık yaşadım. “Pis Türk” lafını çok duymuşumdur. O yüzden hep daha iyi olmak için kendimi zorladım. Ve başardım."

Kendisine yapılan zorbalığı fırsata çevirdiğini söyledi. Ona saldırı yapanlara ise ‘’Siz konuşun, hayat çok güzel’’ diyerek cevap verdi.