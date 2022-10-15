Demet Özdemir yine yaptı yapacağını! Bu cesur sahneler çok konuşulur

Ağustos ayında Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir, dijital platformda yayınlanan ‘Dünyayla Benim Aramda’ dizinin çekimlerine devam ediyor. Daha önce de cesur sahneleriyle gündeme gelen Özdemir, yine çok konuşulacak sahnelere imza attı.

Abone ol

Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor’un yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizindeki sevişme sahneleri yine gündeme geliyor. Daha önce Buğra Gülsoy ile sevişme sahneleri gündeme oturmuştu. Demet Özdemir bu kez Metin Akgülger ile sevişti.

Bu kez Metin Akdülger sahnesi olay oldu

Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde geçtiğimiz haftalarda Buğra Gülsoy ile yatak sahneleri ile adından söz ettiren Özdemir, bu kez Metin Akdülger'in canlandırdığı karakterle yakınlaştı.

Seren Serengil’in Demet Özdemir yorumu

Seren Serengil Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Demet Özdemir’in bu sahneleri hakkında "Oğuzhan'ın suçu ne? Oğuzhan'ın annesi izliyor mu acaba? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar mı rol olamaz. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

‘’Ben sokaklarda büyüdüm’’

Demet Özdemir tepki çeken sahneleriyle ilgili konuştu. L’Officiel dergisine röportaj veren Özdemir ‘’Ben sokaklarda büyüdüm’’ dedi.

"Ben sokaklarda büyüdüm. Kalıpsız ve özgürce. Ağaçlara da tırmandım, Barbie bebekle de oynadım. Çocukluğunda sokağa, doğaya hayata karışınca gözlem yeteneğin de artıyor."

Hayal gücü yüksek bir çocuk olduğunu söyleyen Özdemir, her şeyi hayal kurarak gerçekleştirdiğini söyledi.

"Annem yurtdışında yaşarken babama duyduğu aşktan İzmit’e yerleşmeyi seçmiş. ‘Ya annem buraya hiç gelmeseydi, hayatı nasıl olurdu?’ sorusuyla çizdim yolumu biraz da. Sürekli başka ihtimaller düşünerek."

Özdemir, herkesle iyi geçindiğini, sevdiklerinin sayılı olduğunu ve onlardan vazgeçmeyeceğini belirtti.

"Başlarda sosyal medyaya sinir oluyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan yorumlar bir tarafa insanların görüp okuyacağımızı bile bile bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm."

"Özümün ne olduğunu erken yaşta kabul ettim. Ne cinsiyete ne de tek bir kişiye bağlayabilirim. En büyük aşk içimiziz. İçimizdeki aşk bir de başkasında karşılık bulduğunda tadından yenmiyor. Ama bu karşılık evde baktığın bir bitkide de bulunabilir, işinde de."

"Bence Türkiye’deki oyuncular, yurtdışındaki oyuncularla kapışır. Hatta onları geçebileceğimize bile inanıyorum. Bir sürü set aksiliği, yetiştirme telaşı, sürekli performans derken sette pişiyoruz. Adeta maraton koşuyoruz. Antrenmanlıyız."