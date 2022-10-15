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MAK Danışmanlık partilerin oy oranlarını açıkladı son anketlerde 3 puanlık artış

MAK Danışmanlık partilerin oy oranlarını açıkladı son anketlerde 3 puanlık artış

2023 seçimlerine doğru kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçları gelmeye devam ediyor. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son üç ayda AK Parti'nin oy oranını yüzde 3 artırdığını açıkladı.

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son üç ayın verilerine göre partilerin oy oranlarını değerlendirdi.

Özgürlük Araştırmaları'nın YouTube kanalında konuşan Kulat, AK Parti'nin oy oranının yüzde son üç ayda 28'den 31'e çıktığını belirtti.

CHP yerinde saydı İYİ Parti'de mini düşüş

Kulat, CHP'nin oy oranının yüzde 25-26 bandında seyrettiğini dile getirirken, İYİ Parti'nin oylarında "küçük bir düşüş olduğunu", yüzde 15-16 civarında olduğu söyledi.

Kulat'ın aktardığına göre HDP yüzde 8-10 bandında olurken, MHP'nin ise 7-8 bandında olduğunu belirtti.

DEVA yüzde 3-3.5 bandında seyrediyor. Zafer Partisi yaklaşık olarak yüzde 2-2.5 bandında seyrediyor.

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