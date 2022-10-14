BIST 3.627
DOLAR 18,57
EURO 18,06
ALTIN 981,25
HABER /  GÜNCEL

Herkes ölü sayısı paylaşınca İletişim Başkanlığından açıklama geldi

Herkes ölü sayısı paylaşınca İletişim Başkanlığından açıklama geldi

İletişim Başkanlığı, Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazayla ilgili, “Resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Amasra'daki maden kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü’nde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir. Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Bartın'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Bartın'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Alanyaspor, Antalyaspor'u mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u mağlup etti
AFAD'dan yeni mesaj! Bartın'daki patlamanın nedeniyle ilgili açıklama!
AFAD'dan yeni mesaj! Bartın'daki patlamanın nedeniyle ilgili açıklama!
Kılıçdaroğlu'na sordu: Yanında gazeteci götürmüşsün onları atlatıyorsun bu gizem ne?
Kılıçdaroğlu'na sordu: Yanında gazeteci götürmüşsün onları atlatıyorsun bu gizem ne?
Çocuklarınız için yapıp hepsini bir oturuşta siz yiyebilirsiniz! İşte hem hafif hem lezzetli pudingli kurabiye tarifi
Çocuklarınız için yapıp hepsini bir oturuşta siz yiyebilirsiniz! İşte hem hafif hem lezzetli pudingli kurabiye tarifi
Bartın'daki patlamada maden ocağından çıkan işçi: Göz gözü görmedi
Bartın'daki patlamada maden ocağından çıkan işçi: Göz gözü görmedi
Bu yöntemlerle partnerinizi kıskançlıktan deliye döndürüp peşinizden koşturabilirsiniz
Bu yöntemlerle partnerinizi kıskançlıktan deliye döndürüp peşinizden koşturabilirsiniz
Bu burçlara bir şey anlatırken kağıda yazıp verin! Tam bir balık hafızalılar...
Bu burçlara bir şey anlatırken kağıda yazıp verin! Tam bir balık hafızalılar...