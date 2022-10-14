Bu yöntemlerle partnerinizi kıskançlıktan deliye döndürüp peşinizden koşturabilirsiniz

Çiftlerin arasında soruna sebep olan durumların başında ilgisizlik geliyor. Böyle durumlarda kişiler karşısındakinin ilgisini çekebilmek için kıskandıracak hamlelerde bulunuyor. İşte sevgilinizi peşinizde deliye döndürecek yöntemler...

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Kıskanılmak her ne kadar bazen iyi hissettirse de, aşırıya kaçtığında insanı yıpratabilir. Ancak ilişkilerde dozunda yaşanan kıskançlık, partnerlerin arasındaki bağı kuvvetlendirebilir. Aşırıya kaçmayan küçük ve tatlı kıskançlıklar, sevgilinizin hoşuna bile gidebilir. Aynı şekilde ondan gördüğünüz ufak kıskançlıklar, size karşı duyduğu sevgiyi ve ilgiyi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

İlişkinizde monotonluktan sıkıldıysanız ve sevgilinizi biraz kıskandırmak istiyorsanız bu yöntemler size çok iyi gelecek. Aradığınız bu taktikler sayesinde sevgilinizi kıskandırabilir ve onu kendinize daha çok bağlayabilirsiniz. İşte o küçük tatlı kıskançlıkları sağlamanın en iyi yöntemleri.

Cevapsız çağrılara hemen dönmeyin

Aramalarına hemen dönmemek, sizi kıskanması için ona güzel bir olanak tanır. Onunla konuşmak istiyor olabilirsiniz, fakat her aradığında can atar gibi açarsanız bir sihriniz kalmaz. Bazı aramalarını hiç açmayın ya da açıp işim var deyin. Konuşuyorsanız da telefonu kapatan kişi siz olun. Mesajlarına anında dönmeyin ve işiniz yoksa bile varmış gibi davranın. Bir şeylerle meşgul görünüyseniz, çekiciliğiniz artacaktır ve ayrıca sizi kıskanacaktır. Yani hayatınızda ondan başka da işleriniz olabileceğini ona gösterin.

Arkadaşlarınızla zaman geçirin

Sevgilinize ondan başka bir sosyal hayatınız olduğunu belli edin. Arkadaşlarınızla dışarı çıkın, sosyal medya hesabınızdan paylaşımlar yapın ve eğlendiğinizi gösterin. Ona bağımlı olmadığınızı be ondan ayrı da eğlenebildiğinizi görsün. Hayatınızın merkezine onu koymuş gibi davranırsanız, sizi kaybetmekten korkmayacak ve sizi kıskanmayacaktır. Hatta öyle ki, bazı günler çıkmayacaksanız bile çıkmış gibi yapın. Önceden çektiğiniz fotoğrafları rastgele paylaşın. Ayrıca arkadaşlarınızla birlikteyken onunla ilgilenmeyin ve onun da sürekli arayıp yazmamasını söyleyin. Sınırlarınız olduğunu bilsin ve size ulaşmaya çalışsın.

Başkalarının sizi beğenmesi

Başka insanların sizi beğenip size iltifatlar ettiğini sizden değil ama bir yerlerden duysun. Beğenilen ve sevilen bir insan olduğunuzu bilirse sizi diğerlerinden kıskanacak ve daha yakın olmak isteyecek. Ona bağlı olmadığınızı, elinizi sallasanız ellisinin geleceğini anlayacak be ona göre davranacak. Size daha çok ilgi göstermeye başlayacak ve sizi kaybetmemek için çabalayacak.

Çok sık buluşma planlamayın

Her buluşma teklifini kabul etmeyin. Size her buluşalım dediğinde müsait olmayın. Sizin de meşguliyetleriniz olsun ve hatta bazı zamanlar boş da olsanız müsait değilmiş gibi davranın. Başka bir planınız olduğunu, arkadaşınızın doğum günü olduğunu, kuzenlerle buluşacağınızı veya işle ilgili bir durum olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu sizi daha çekici ve ulaşılmaz kılacaktır. Göreceksiniz, sevgiliniz bunlardan sonra sizinle buluşmak için fırsat kollayacaktır.