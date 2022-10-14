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Prof. Dr. Canan Karatay zehir saçan o eşyalar hakkında uyardı... ''Hanımlar fıttırdı''

Prof. Dr. Canan Karatay zehir saçan o eşyalar hakkında uyardı... ''Hanımlar fıttırdı''

Canan Karatay yaptığı açıklamalarla çok konuşuluyordu. Bu kez evlerin temizliğinde kullanılan malzemeler hakkında konuştu. Prof. Dr. Canan Karatay temizleyicilerin içerisinde bulunan kimyasalların sağlık üzerindeki etkilerini anlatarak ev hanımlarını uyardı.

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Prof. Dr. Canan Karatay bu kez ev kadınlarını uyardı. Evlerin temizliğinde kullanılan kimyasal deterjanların ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Fakat bu kez deterjanların değil, temizlikte kullanılan diğer malzemelere dikkat çekti.  

''Hanımlar fıttırmış''

Uzmanlar deterjanların ne kadar zararlı olduğunu her fırsatta belirtiyorlar. Ancak doğal ürünlerle yeterince temizlik hissi oluşmadığı için bu deterjanları kullanmaktan vazgeçemiyoruz. Sadece kullanılan deterjanlar değil bulaşık süngeri gibi temizlik malzemeleri de oldukça zararlı sonuçlara yol açabiliyor. Genellikle besinlerle alakalı tavsiyelerde bulunan Canan Karatay bu sefer temizlik ürünleriyle ilgili kritik uyarıda bulundu. Hanımlarına seslenen Prof. Dr. Canan Karatay, “Hanımlar fıttırmış, kusura bakmasınlar" diyerek o ürünleri evinize bile sokmayın uyarısında bulundu.

En büyük zehir deterjanlar

Ev hanımlarının temizlik için kullandığı ürünlerle ilgili konuşan Canan Karatay, “Evler deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın” uyarısında bulundu. Bulaşık süngerlerinin de tehlike saçtığını söyleyen Karatay, sık sık değiştirilmesini vurguladı.

''Deterjan mikropları öldürmez''

Prof. Dr. Canan Karatay sünger yerine bez kullanmalarını tavsiye etti. Hanımları bu konuda uyardı. Deterjanlar konusunda da önemli açıklamalar yapan Karatay, şu ifadeleri kullandı:
“Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli.

Hanımlar deterjan kullanımı konusunda fıttırmış zaten, kusura bakmasınlar. Deterjanlar mikrop ve bakterilerden çok daha tehlikeli. Sünger bir yana evler zaten deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın.”

Deterjanların insan vücudunun DNA'sını bozduğunu söyleyen Canan Karatay, “Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA’sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA’nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın.'' dedi.

Bulaşıkları da makinede değil normal sabunla yıkanması gerektiğini, evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmadığını, havaya da karıştığını belirtti. Bizim bu malzemeleri soluduğumuzu ve vücudun o zehir içeri girmesin diye burnu tıkadığını söyledi. 

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