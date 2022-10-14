Her zaman fayda sağlamıyor! İşte çocukları ölüme sürükleyen dijital tehlike...

Teknolojinin hayatımızın her alanına girmesi kuşkusuz birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Ancak bu durum çocuklar için ne yazık ki aynı şekilde ifade edilemiyor. Yapılan bir araştırma neticesinde video oyunlarının çocuklar için ölümcül tehlikelere sebep olduğu ortaya çıktı.

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Cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletlerin artık hemen hemen her evde bulunmasıyla çocuklar sokağa çıkıp oyun oynamaktan ziyade tüm vakitlerini bu aletlerle geçiriyor. Bu durum kulağa oldukça masum gelse de, bu cihazlarla fazla vakit geçirilmesi, çocuklar için ölümcül tehlikelere yol açabiliyor.

Çocukların oyun alışkanlıkları, devirle birlikte değişiyor. Günümüzde sokaklarda havanın kararmasını bekleyinceye dek süren oyunlar son buldu, Z kuşağı diye tabir edilen yeni nesil çocuklarının en büyük eğlencesi, sanal gerçekliğin renkli dünyası...

Bu durum, beraberinde akla gelmeyecek birtakım facialar getirebilir.

Yapılan yeni bir araştırma, tahmin bile edilemeyecek tehlikeleri ortaya çıkardı.

Video oyunu oynamak çocuklar için ölümcül olabilir

Avustralya, Sidney'deki Çocuklar için Kalp Merkezi'nden araştırmacılar, aksiyon dolu görevlerin, teşhis edilmemiş kalp sorunları olan çocuklarda ciddi problemlere yol açan aritmileri başlatabileceğini ortaya koydu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, araştırmacılar, video oyunları oynarken bilincini kaybeden 22 çocuğu inceledi. Oyun oynama heyecanından kaynaklanan adrenalin dalgalanmalarının sıkça teşhis edilmeyen kalp problemleri olan bazı gençler için ölümcül olabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, "Call of Duty" gibi aksiyon dolu oyunlara karşı ölümcül riskin yüksek olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, video oyunları oynarken ani bilinç kaybı yaşayan 22 çocuğu inceledi ve çok oyunculu savaş oyunlarının en sık tetikleyici olduğunu, oyuncular arasında duygusal yüke sebep olduğunu buldular.

Aritmiye bağlı kalp durmasının sonrasında ölen bazı çocuklar, daha sonra teşhis edildi ve hayatta kalan çocukların oynamaya devam ettikleri takdirde risk altında olduğu belirtildi.

Kalp sorunları

Çalışmayı yöneten Claire Lawley, ebeveynleri oyun oynarken bayılma gibi herhangi bir uyarı işareti aramaya çağırdı. Lawley, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Video oyunları, aritmi rahatsızlıkları olan bazı çocuklar için ciddi bir risk oluşturabilir. Elektronik oyun oynarken aniden bilincini kaybeden çocuklar bir kalp uzmanı tarafından değerlendirilmelidir; çünkü bu ciddi bir kalp sorununun ilk işareti olabilir.

Araştırmayı birlikte yazan Christian Turner ise oyun oynamanın bu riskleri taşıyanlar için artık 'güvenli bir faaliyet' olarak görülemeyeceğini belirtti.

Turner, konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

Bazı çocukların rekabetçi spor yaparken onları riske atabilecek kalp rahatsızlıkları olduğunu zaten biliyoruz ancak bazı hastaların video oyunları sırasında hayati tehlike arz eden bayılma yaşadığını öğrenince şok olduk.

Bu çalışmanın oldukça önemli bir keşif olduğunu dile getiren Turner, sözlerini şu şekilde noktaladı: