Evde yapmak çok kolay erik pestili tarifi mükemmel formda!

Son dönemde en çok yapılan tariflerin arasında pestil tarifleri epey popülerlik kazandı. Evde pestil yapmak düşünülenden kolay olmasının yanında daha uyguna geldiği için de tercih sebebi. Peki erik pestili nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Tadıyla damak çatlatan erik pestili tarifi haberimizin devamında...

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Pestil, televizyon izlerken tüketebileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık türü. Pestil evde yapılması kolay olduğu için son dönemde yapılması oldukça revaçta bir tarif. Bugün biz de erik pestili tarifini internethaber.com okuyucularıyla buluşturuyoruz. Hem sağlıklı hem lezzetli erik pestilini elinizden düşüremeyeceksiniz! İşte enfes erik pestilinin malzemeleri ve hazırlanışı...

Erik pestili malzemeleri

2 kilogram kırmızı erik

2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

Yeteri kadar su

Erik pestili nasıl yapılır?

Erikleri güzelce yıkayıp tencereye alın.

Eriklerin üzerini geçecek kadar su ilave edin.

Daha sonra şekeri ekleyip kaynatın.

2 yemek kaşığı nişastayı su ile açıp tencereye ekleyin.

Erik püreniz kıvam alında kevgirden geçirerek kabuk ve çekirdekleri ayırın.

İlk sıcağı geçtikten sonra yağlı kağıt üzerine ince olacak şekilde yayın ve güneş almayan bir yerde bekletin.

Pestilin alt kısmı kuruyunca diğer kısmını da kuruması için çevirin.

Tamamen kuruduktan sonra yağlı kağıtta çıkarıp tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Mor eriğin faydaları neler?

- Anjelika, kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.

- Kolesterolle mücadele etmeyi sağlar.

- Erik, vücut direncini arttırıp astım, romatizma gibi hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur.

- İçeriğinde fazlasıyla A vitamini bulunan kırmızı erik göz sağlığı açısından çok faydalı olduğu gibi üreme fonksiyonlarına destek sağlar. Aynı zamanda kemik sağlığına olumlu etkileri vardır.

- Anjelika erik, gün içinde bir iki tane yenerek kabızlık sorununa çözüm sağlanabilir. Bunun yanında hoşaf halinde tüketilmesi de bağırsakları yumuşatarak tuvalete çıkamama sorununa iyi gelir.

- Kalp sağlığını destekleyen ve ivme riskini azaltan kırmızı eriğin ek olarak meme, pankreas ve mide kanseri gibi kötü hastalıklarla savaştığı da biliniyor.

- Demir oranı yüksek meyve ve sebzelerle birlikte tüketilebilecek olan kırmızı erik kan yapan hücrelerin daha hızlı çalışmasını sağlar. Demir emilimini desteklediği için kansızlık gibi ciddi sorunların önüne geçer.

- Şişkinlik, gaz gibi sorunları önleyen kırmızı erik bağırsak sağlığını da destekler. Düzenli tüketilebilecek kırmızı erik sayesinde bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını sağlayabilirsiniz.

- Lifli sebze ve meyveler çoğu diyet listesinin üst sıralarında yer alır. Eğer bahar ve yaz dönemlerinde diyet yapıyorsanız mutlaka kırmızı erik tüketebilirsiniz. Hazımsızlık ve kabızlığa da iyi gelen bu erik sindirim sisteminin çalışmasını tetikler. Aynı zamanda da kalori bakımından oldukça düşük içerikli bir meyvedir.