Sadece sobanın üzerine koymak yetmez! İşte mandalina kabuklarını değerlendirebileceğiniz alanlar

C vitamini bakımından oldukça faydalı olan mandalinanın kabuklarını da farklı alanlarda kullanmak mümkün. İşte hem tadı hem de kokusuyla mandalina kabuklarından faydalanılacak durumlar...

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Soba ile ısıtılan evlerde, akşamları yenilen mandalinaların kabukları, soba üzerine konularak ortama hoş bir kokunun yayılması sağlanır. Ancak mandalinanın kabuklarını kullanabileceğiniz tek alan bunlar değil. İşte hem güzel kokusu hem de yiyeceklere kattığı lezzet ile mandalina kabuklarını kullanabileceğiniz alanlar.

Sağlık için sıklıkla kullanılan mandalina kabukları evde çeşitli amaçlarla kullanılabilir. C vitamini deposu olan mandalina kabukları, hemen hemen her hastalığı tedavi etmesiyle bilinir.

Şaşırtan faydaları

Uzman isimler, özellikle mandalina kabuğunun atılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bazı meyvelerin iyileştirici gücü aslında kabuklarında saklıdır. Mandalina da bu gıdalardan biridir. Mandalina kabuğundan yapılabilecek imkanları duyunca oldukça şaşıracaksınız.

Mandalina kabuklarının evde farklı kullanım alanları

Mandalina kabuklarını fırına atın. Taşlaşmış kabukları bir havanda ezin. Ezilmiş mandalina kabuklarını bir kavanozda saklayın. Bu kabukları tatlılarda tatlandırıcı olarak kullanabilirsiniz.

Mandalina kabuklarını bir tencereye koyarak kaynatın. Yüzünüzü kaynayan suyun buharına karşı tutun. Bu durum gözenekleri yumuşatır ve kirlerin çıkarılmasını kolaylaştırır, aynı zamanda cildin nemini de dengeler.

Mandalina kabuklarını toz haline getirmeden önce kuru bir torbaya doldurun. Çıkarılan çantayı uyku tulumuna yerleştirin. Bu hem güzel bir koku, hem de sıcaklık sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra mandalina kabukları evin köşesine asılabilir. Ancak bu kabukları 2 veya 3 günde bir değiştirin. Eşyalarınızın evinizde güzel kokmasını sağlayacaktır.

Mandalina kabuklarını bebeğinizi banyo yaptıracağınız suyun bulunduğu kovaya koyun. Bu durum çocuklarda sık görülen sinüs tıkanıklığı kulak kontaminasyonunu engeller.

Mandalina kabuklarını mumun etrafına batırın. Bu sayede mum yandıkça evin içine daha egzotik bir koku yayılır.

Mandalina kabuklarından reçel veya marmelatlar hazırlayabilirsiniz.

Yapacağınız mandalinalı kekin içine mandalina kabuklarını rondodan geçirerek ekleyebilirsiniz.

Türk kahvenize mandalina kabuğu ekleyerek daha yumuşak bir içecek haline dönüştürebilirsiniz.

Mandalinanın faydaları

C vitamini bakımından oldukça zengin olan mandalinanın insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen mandalinanın yararları...