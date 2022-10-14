Bu kış nasıl geçecek? Uzman isimden İstanbul için flaş tahmin çok kar yağacak mı?

Bu kış nasıl geçecek? Son haftalarda uzman isimlerin hava tahminleri dikkat çekiyor. Son açıklama Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'den geldi ve Tek 'La Nina'nın çok önemli bir olay olduğunu belirtti.

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Geçen yıl günlerce süren kar yağışı özellikle büyükşehirlerde büyük sıkıntı yaratmıştı. Bu sene kış nasıl geçecek herkes merak ediyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber'de anlattı.Tek'in İstanbul tahmini dikkat çekti.

Tek, "Normal mevsimsel yapılan iklim tahminleri var. Örneğin Ekim ayı normal seviyenin altında seyrediyor. Ama geneline baktığımızda sıcaklıklar ortalama ve üstünde. Örneğin İstanbul'da ocak ayında sıcak ortalama 15 dersek bu sıcaklığın birkaç derece üstüne çıkacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kar yağışının olacağını dile getiren Adil Tek, "Ancak bu yağışlar beklenen altında kalacak" dedi.

Son günlerde uzmanlarca sıkça dillendirilen La Lina'nın çok önemli bir olay olduğunu ifade eden Tek, "Deniz suyu sıcaklıkları uzun süre ortalamanın altında kalırsa biz buna La Lina diyoruz. La Lina yağışların artmasına da etki ediyor" ifadelerini kullandı.