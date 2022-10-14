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UEFA uyuyor! AEK Larnaca'dan çirkin provokasyon: Atatürk'ün o sözünü değiştirip kışkırttılar

UEFA uyuyor! AEK Larnaca'dan çirkin provokasyon: Atatürk'ün o sözünü değiştirip kışkırttılar

AEK Larnaca taraftarları, Fenerbahçe ile oynanan maçı siyasi rezaletlerine alet etmeye kalkıştı. Maçtan önce Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' veciz sözünü akılları sıra iğneleyen pankart açtı. AEK Larnaca taraftarından tüm kale arkasını kaplayan pankartta 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne ironi ama. Asla unutma' yazıldı.

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Fenerbahçe'nin AEK Larnaca ile oynadığı maçta Kıbrıslı Rum taraftarlar, bir dizi tahrik edici olaya imza attı.

Maç öncesinde Türk bayraklarını toplayan Rumlar, Kıbrıs'taki Türkler'e haince silahlı saldırılar düzenleyen terör örgütü EOKA'nın, Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesini simgeleyen bayraklarına izin verdi.

UEFA yetkililerinin araya girmesiyle polis zoruyla bu bayraklar toplatılırken bu kez de Yunanistan bayrağı açılarak ortam gerildi.

Atatürk'ün sözü düşmanca değiştirildi

Maçtan önce ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' veciz sözünü akılları sıra iğneleyen bir pankart açtılar. Tüm kale arkasını kaplayan pankartta 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne ironi ama. Asla unutma' yazıldı.

'Kar maskeli' militanlar sahada

Tüm bu rezaletlere eklenen başka bir rezalet daha yaşandı. Yüzleri kar maskeleriyle kapatılmış ve bir militan havasında olan kişiler, sahaya girerek Yunanistan bayrağı açtı. Herhangi bir engelle karşılaşmayan üç kişi, sahayı turladıktan sonra tribüne geri döndü.

Sahaya yabancı madde yağdı

Maç sırasında ise özellikle Fenerbahçeli futbolcuları taç veya korner gibi duran toplarda hem yabancı maddeler hem de sözlerle tahrik ettiler. Maçın son bölümünde ise Ferdi Kadıoğlu'nun kullanacağı taç atışı sırasında yabancı madde atımı ve ağır hakaretler tavan yaptı.

Oyun bu anlarda bir müddet durdu. Daha sonra güvenlik görevlilerinin o bölgeye gitmesiyle taç atışı kullanılabildi.

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