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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye hali hazırda bir enerji merkezi olma kapasitesine sahip

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye hali hazırda bir enerji merkezi olma kapasitesine sahip

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile biraraya geldi. Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında, Türkiye'nin zaten bir enerji merkezi olma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Bununla birlikte Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın zayıflamasının Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olduğunu söyleyerek, Avrupa'daki enerji krizinin çözülmesini umduğunu dile getirrerek, "Türkiye hali hazırda bir enerji merkezi olma kapasitesine sahip" dedi. 

Çavuşoğlu ayrıca,  Ukraynalı ve Rus liderler arasında görüşmenin yakın gelecekte mümkün görünmediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geçtiğimiz günlerde önemli bir Türkiye açıklaması gelmişti.

Avrupa'daki doğalgaz krizine değinen Putin, çözüm için Türkiye'yi işaret etti.

Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasını yaptı. 

Rus lider "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.

"İlave hatlar inşa edilmesini düşünüyoruz"

Rus Enerji Haftası etkinliğinde önceki gün konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı ise  Alexander Novak, Türk Akım doğalgaz hattında ilave hatların inşa edilmesinin değerlendirildiğini söyledi.

Rus Enerji Haftası etkinliğinde bugün konuşan Novak, "Bu
değerlendirilecek seçeneklerden biri. Bu fikrin üzerinde
çalışılacak" dedi.

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